Salarios y aguinaldo en Gimnasia: acuerdan cronograma de pagos con los empleados para regularizar deuda

En medio del conflicto por los retrasos salariales, dirigentes y delegados de Utedyc mantuvieron este jueves 11 de diciembre una reunión con las nuevas autoridades de Gimnasia, en la que se estableció un plan de pago para saldar las obligaciones pendientes con los trabajadores del Club.

Según informaron, la conducción tripera asumió un compromiso que incluye cuatro puntos clave orientados a normalizar la situación económica del personal. Así, indicaron que el próximo lunes se abonará la totalidad del salario correspondiente a noviembre. Además, antes de Navidad harían efectivo el pago del medio aguinaldo.

Entre otros detalles que salieron a la luz, se supo que el sueldo de diciembre sería depositado a comienzos de enero, dentro del plazo acordado. De igual manera, señalaron que el salario adeudado de octubre comenzaría a pagarse también en enero, bajo un esquema a definir entre las partes.

El entendimiento llega tras meses de tensión y movilizaciones impulsadas por Utedyc, que había denunciado reiterados atrasos y exigía una respuesta urgente. Ahora, con la definición de este cronograma, el gremio aguardará el cumplimiento de los compromisos para evaluar los pasos a seguir.