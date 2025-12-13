El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
■ HOY
BALLET
La Bayadera.- A las 20 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, el Ballet y la Orquesta Estables del Teatro presentarán la suite compuesta por los principales momentos de esta gran obra del repertorio de la danza clásica con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, repuesta por Edgardo Trabalón. Dirección musical de Darío Domínguez Xodo. El libreto fue obra de Sergei Khudekov y del mismo Petipa y se inspiró en dos dramas del poeta hindú Kālidāsa. Se desarrolla en una India exótica y narra la trágica historia de amor entre Nikiya -una “bayadera”, es decir una doncella formada desde niña para bailar las danzas sagradas- y el guerrero Solor, quienes deberán enfrentar la furia del Rajá y de la malvada princesa Gamzatti, prometida de Solor. Las entradas gratuitas, con reserva online, para las funciones del 13 y 14 podrán obtenerse en la página web y las redes sociales del Teatro Argentino.
MÚSICA
La Mágica.- De 23 a 6 am UNO, 1 y 55, con Amar Azul, El Mago, La Nueva, El Original, El Polaco y más.
Guasones.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.
Lautaro Mazza y Oscar De Elía.- A las 18 en la Glorieta de Plaza San Martín, 6 y 54, concierto de piano y voz en el marco del Ciclo Poetas del Tango, en el marco del Día Nacional del Tango.
Capital.- A las 21 en G, 71 entre 17 y 18, dúo platense que busca volver a las bases del rock y el rhythm and blues.
Fulanas Trío.- A las 21 en Espacio Sudaka, 7 entre 68 y 69, música sudamericana.
Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65, melódicos y bailables.
Dúo Aguirre/ Rodríguez.- A las 21 en Casa Abierta, 653 entre 11 y 11 bis, Sicardi.
La Veredita Pequeña Orquesta.- A las 17 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
Operación Rosa Rosa.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
La Magdalena.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9, noche sabinera.
Florencia López Grupo.- A las 21 en Desafinados, Diagonal 93 Nº 52.
Chanas.- A las 21 en 49 entre 4 y 5.
CINE
Belén.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Dolores Fonzi. Película elegida por Argentina para representarla en los Premios de la Academia de Hollywood.
TEATRO
Fede Cyrulnik.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, comedia.
La mágica locura.- A las 21 en 44 entre 23 y 24.
Vacío.- A las 22 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34, improvisación teatral dirigida en vivo.
Hay amores.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, creación del taller de Lucía Baldantoni.
LITERARIAS
Operación Puntas Arenas.- A las 17 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, presentación del libro de Gonzalo Magliano sobre la prisión, fuga y juicio de seis presos peronistas en la Revolución Libertadora. Presenta Laureano Barrera.
EVENTOS
Monster Jam.- De 11.30 a 18 en el Estadio Único, 32 y 25. Monster Jam™ es una experiencia que redefine el entretenimiento en vivo. Con camiones de más de 5 toneladas, motores que rugen como bestias y saltos que desafían la gravedad, cada presentación es un estallido de energía que cautiva tanto a fanáticos del deporte motor como a familias que viven el espectáculo por primera vez.
■ MAÑANA
BALLET
La Bayadera.- A las 18 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, el Ballet y la Orquesta Estables del Teatro presentarán la suite compuesta por los principales momentos de esta gran obra del repertorio de la danza clásica con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, repuesta por Edgardo Trabalón. Dirección musical de Darío Domínguez Xodo. El libreto fue obra de Sergei Khudekov y del mismo Petipa y se inspiró en dos dramas del poeta hindú Kālidāsa. Se desarrolla en una India exótica y narra la trágica historia de amor entre Nikiya -una “bayadera”, es decir una doncella formada desde niña para bailar las danzas sagradas- y el guerrero Solor, quienes deberán enfrentar la furia del Rajá y de la malvada princesa Gamzatti, prometida de Solor. Las entradas gratuitas, con reserva online, para las funciones del 13 y 14 podrán obtenerse en la página web y las redes sociales del Teatro Argentino.
MÚSICA
Peña de las Bellas Artes.- A las 18 en 49 entre 12 y 13, se presentarán Gonzalo Kein, piano; Eugenia Casado, viola y Emilia Bongiorno, soprano para interpretar obras de F. García Lorca, M. de Falla, Obradors, Ginastera, Guastavino, Vaughan Williams y Ferguson. Entrada libre y gratuita.
Micaela Chauque + Grita Nativo.- A las 21 en Desafinados, Diagonal 93 Nº 52, City Bell.
CINE
Belén.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Dolores Fonzi.
Náufrago.- A las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Robert Zemeckis en el marco del Ciclo Cinemecánica. Se proyecta en 35mm.
Patrulla del clima.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Carolina M. Fernández.
Algo viejo, algo nuevo, algo prestado.- A las 20 en el Cine Eco Selecto del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Hernán Rosselli.
TEATRO
Yunta de bueyes.- A las 20 en El Fondo, 10 entre 63 y 64. Una comedia dramática sobre el vacío, la espera y la memoria colectiva. Con dramaturgia y dirección de Julián Poncetta.
Narices Negras.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de M. Cecilia Rossini con dirección de Rossini y Marce Curci.
Maybe.- A las 20.30 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34, con dramaturgia de Pablo Fernández Iriarte (sobre un cuento de Raymond Carver) y dirección de José “Pollo” Canevaro.
Ridiculum Vitae.- A las 21 en Espacio Doble T, 34 entre 27 y 28, humorismo musicado.
EVENTOS
Monster Jam.- De 11.30 a 18 en el Estadio Único, 32 y 25. Monster Jam™ es una experiencia que redefine el entretenimiento en vivo. Con camiones de más de 5 toneladas, motores que rugen como bestias y saltos que desafían la gravedad, cada presentación es un estallido de energía que cautiva tanto a fanáticos del deporte motor como a familias que viven el espectáculo por primera vez.
