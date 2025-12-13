“Si me andan buscando, estoy en la tribuna”, en modo hincha, la Brujita Verón en Santiago para ver a Estudiantes

Fotos y videos.- Desde Santiago del Estero, así se vive la previa de la final entre Estudiantes y Racing
Escuchar esta nota
Tal como se preveía, el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón, asiste esta noche a la gran final en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Como se contó desde el jueves, la Brujita irá a la tribuna popular junto a los hinchas del Pincha. Como se sabe, no puede formar parte de la comitiva oficial por la suspensión que le aplicó AFA tras el escándalo del pasillo.
Así, Verón irá con "su ticket" a la tribuna Popular acompañado de su esposa Valentina Martin y un grupo de amigos. Anoche, partieron desde Ezeiza rumbo a Tucumán y esta tarde se trasladaban en combi hacia Santiago, trayecto de unos 150 kilómetros.
Valentina Martín, quien publicó en redes sociales un mensaje junto a la "Brujita" en la previa de la definición, que muchos interpretaron como una provocación. “Si me andan buscando, estoy en la tribuna”, escribió.
Mientras tanto, Verón anunció que llevará su caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), buscando revertir la sanción que considera completamente arbitraria.
