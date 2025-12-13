VIDEO. Estudiantes vs Racing: los goles

A los 36 minutos Martínez hizo una maravilla de gol. Ganó en el forcejeo con Santiago Núñez y, cuando parecía que Muslera lo había atorado dejándolo sin posibilidades de anotar, giró y definió de un modo sorprendente y a pura calidad.

A los 47 minutos, Guido Carrillo fue el autor del gol del empate a través de un cabezazo certero luego de un centro exquisito del Principito Sosa.