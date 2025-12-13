Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: acceso ilimitado hasta el domingo

Deportes

VIDEO. Estudiantes vs Racing: los goles

13 de Diciembre de 2025 | 22:47

Escuchar esta nota

A los 36 minutos Martínez hizo una maravilla de gol. Ganó en el forcejeo con Santiago Núñez y, cuando parecía que Muslera lo había atorado dejándolo sin posibilidades de anotar, giró y definió de un modo sorprendente y a pura calidad.

A los 47 minutos, Guido Carrillo fue el autor del gol del empate a través de un cabezazo certero luego de un centro exquisito del Principito Sosa.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes y Racing terminaron 1 a 1 y hay alargue con los Pinchas festejando el acierto a la red de Carrillo

Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias

“Si me andan buscando, estoy en la tribuna”: las fotos y videos de Verón en modo hincha

Dura respuesta de IOMA a médicos platenses y denuncia penal en la Justicia

¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria

¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA

Conmoción en la cultura: a la edad de 96 años murió Héctor Alterio, un gigante de la actuación

+ Leidas

VIDEO.- Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: quiénes son los heridos

Estudiantes y Racing terminaron 1 a 1 y hay alargue con los Pinchas festejando el acierto a la red de Carrillo

Otro escándalo con una concejal libertaria

La Agremiación Médica Platense cortó a IOMA por falta de pago: que prestaciones quedaron afectadas

El enojo de la Brujita Verón: qué dijo tras el choque de micros rumbo a Santiago del Estero

Un rayo perforó el neumático de una moto y una pareja terminó herida en La Plata

Estudiantes cerró dos nuevos sponsors para la próxima temporada

Nacho Fernández: no hubo acuerdo tras una primera reunión
Últimas noticias de Deportes

VIDEO.- ¿Era roja a Maravilla Martínez? El codo en la cara de Núñez

Estudiantes y Racing terminaron 1 a 1 y hay alargue con los Pinchas festejando el acierto a la red de Carrillo

En fotos y videos | Así se viven la final los hinchas que alentaron desde La Plata

El color de las tribunas: los hinchas colmaron el estadio Madre de Ciudades:

La Ciudad
El Tren Roca restablece el servicio y llega a La Plata tras accidente en Hudson
Dura respuesta de IOMA a médicos platenses y denuncia penal en la Justicia
Sol y mucho calor este sábado en La Plata pero desmejora: lluvia y alivio a la vista
La Plata: de cuánto fue la suba en el precio de los alimentos durante noviembre
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
Policiales
Violento ataque arriba de un micro en La Plata: una oficial penitenciaria con heridas en el rostro
La Plata: choque entre una patrulla municipal y un camión recolector dejó varios heridos
Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata
La Plata sangrienta: quien era el joven que mataron de un tiro en la cabeza
Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo
Espectáculos
Así en el Congreso como en la telechatarra
Murió Ernesto Acher, leyenda en Les Luthiers
Héctor Alterio: sus nominaciones a los Oscar y el primero para Argentina
“La p*** que vale la pena estar vivo”: la icónica frase de Héctor Alterio
Sentidos mensajes y dolor en las redes: así el mundo del cine y la cultura despide a Héctor Alterio
Política y Economía
Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias
Lo nuevo y lo que sigue faltando en la nueva reforma laboral
El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla