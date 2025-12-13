El colombiano Alejandro Piedrahita se fue de Gimnasia y lo anunciaron en el CSKA de Bulgaria

Los hinchas van colmando el estadio Madre de Ciudades: se viene la final entre Estudiantes y Racing
En las últimas horas se confirmó la salida de Alejandro Piedrahíta de Gimnasia y, casi en simultáneo, su sorpresiva llegada al fútbol búlgaro. Aunque ya estaba claro que el extremo colombiano no continuaría en el Lobo, llamó la atención la velocidad con la que encontró nuevo destino: el CSKA de Bulgaria anunció su incorporación a través de sus redes sociales con el mensaje “¡Bienvenido Alejandro! El CSKA ficha al extremo Alejandro Piedrahíta”.
El rumbo elegido generó sorpresa, ya que el futbolista había dejado entrever que pretendía volver a Colombia por motivos personales. De todas formas, Gimnasia no tenía previsto ejecutar la opción de compra por su pase -propiedad del Deportivo Pereira- tasada en 500 mil dólares por el 80% de la ficha.
Добре дошъл, Алехандро! 🇨🇴— ЦСКА (@CSKA_Sofia) December 13, 2025
ЦСКА привлече фланговия футболист Алехандро Пиедраита#AlejandroPiedrahita pic.twitter.com/BMru3jnKHV
Durante su estadía en el club platense, el rendimiento del atacante fue fluctuante. Más allá de ganar continuidad y algunos tramos de titularidad en el cierre del campeonato, no logró convertir goles con la camiseta albiazul, aunque sí aportó algunas asistencias.
Con su salida, queda oficializada una de las primeras bajas del plantel, en un listado que espera sumar varios nombres en las próximas semanas.
