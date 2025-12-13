Conmoción en la cultura: a la edad de 96 años murió Héctor Alterio, un gigante de la actuación

Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata
Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata
A la edad de 96 años murió el prestigioso actor argentino Héctor Alterio, y con él se extingue una de las presencias más éticas, potentes y conmovedoras de la actuación. Lo comunicó su familia, cerrando el telón de una vida dedicada al arte que trascendió la pantalla: Alterio fue, hasta el final, un artista cuyo trabajo fue una forma de compromiso con su tiempo.
Su trayectoria, con más de 150 películas, no solo dejó interpretaciones magistrales, sino una huella política y cultural ineludible, forjada entre dictaduras, exilio y regreso. Según sus allegados, falleció "después de una vida larga y plena", activo profesionalmente hasta el último día.
Nacido en Buenos Aires, Alterio construyó su mito desde fuera. Residió más de medio siglo en España tras el quiebre de 1974. Protagonista de la disruptiva La Patagonia rebelde y de La tregua, se convirtió en blanco de la Triple A. Un viaje a San Sebastián se transformó en un exilio forzado. El avión de regreso nunca llegó.
Pero esa distancia no rompió el vínculo; por el contrario, lo intensificó. Su voz y dicción inconfundibles quedaron asociadas a la columna vertebral del cine nacional: La historia oficial (donde encarnó la incómoda complicidad de la dictadura), Camila, Plata quemada y, por supuesto, ese estallido vital en Caballos salvajes con el inmortal: “¡La puta que vale la pena estar vivo!”
El dolor del destierro se convirtió en arte íntimo. En sus últimos años, ya nonagenario, Alterio regresó a los escenarios porteños con Mi Buenos Aires, un espectáculo de recitado, poesía y tango. Acompañado al piano por Juan Esteban Cuacci, evocó ese Buenos Aires de la infancia como un "paraíso perdido", demostrando que su talento no había sido erosionado por el tiempo. No hubo solemnidad; fue una despedida honesta y viva.
Su última visita a Buenos Aires en 2023, donde fue reconocido como Personalidad Emérita de la Cultura, reunió a la realeza actoral argentina (Darín, Soriano, Sbaraglia). Esas imágenes son hoy la despedida.
Con la partida de Héctor Alterio se va mucho más que un actor, sino una voz que narró el dolor y la esperanza de un país, y un intérprete que, incluso en el destierro, nunca dejó de volver. Su legado es la prueba de que el arte puede ser, y debe ser, un acto de compromiso.
© 2025 El Día SA
