Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Información General

TikTok firma un acuerdo para crear una empresa conjunta en EEUU y evitar la prohibición

TikTok firma un acuerdo para crear una empresa conjunta en EEUU y evitar la prohibición
19 de Diciembre de 2025 | 11:03

Escuchar esta nota

TikTok anunció un acuerdo para crear una empresa conjunta con inversores mayoritariamente estadounidenses que le permitiría seguir operando en Estados Unidos, según un documento de la compañía. La plataforma está bajo amenaza de prohibición en Estados Unidos debido a su propiedad china.

Según un memorando interno de TikTok, el acuerdo estipula que el 45% del control de la empresa conjunta se asignará a las compañías estadounidenses Oracle y Silver Lake, así como al fondo de inversión emiratí MGX. El presidente ejecutivo y fundador de Oracle, Larry Ellison, es cercano al presidente estadounidense, Donald Trump.

En el documento, el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, informa a sus empleados que un tercio de la empresa conjunta estadounidense estará en manos de los inversores actuales de ByteDance, entre ellos varios fondos estadounidenses.

Por su parte, ByteDance tendrá casi el 20%, el porcentaje máximo permitido a una empresa china según la ley.

TikTok: la nueva estructura

La nueva estructura de TikTok responde a una ley aprobada en 2024 durante la administración del predecesor de Trump, Joe Biden, que obligaba a ByteDance a vender las operaciones de la plataforma en Estados Unidos o enfrentarse a su prohibición en su mayor mercado. Trump y varios legisladores estadounidenses consideran que China podría utilizar TikTok para extraer datos de los ciudadanos estadounidenses o ejercer influencia mediante su sofisticado algoritmo. Tras su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump retrasó repetidamente la aplicación de la ley mediante sucesivos decretos. Actualmente, el plazo vence el 23 de enero de 2026.

Chew indicó que aún queda trabajo por hacer antes de la fecha de cierre del acuerdo.

LE PUEDE INTERESAR

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

LE PUEDE INTERESAR

Protector solar: alertan sobre posibles efectos hormonales

El acuerdo confirma en gran medida un anuncio de septiembre de la Casa Blanca que indicaba que se había acordado con China la creación de una nueva empresa conjunta que cumpliría con los requisitos de la ley de 2024. "Tras el cierre del acuerdo, la empresa conjunta estadounidense (...) operará como una entidad independiente con autoridad sobre la protección de datos, la seguridad del algoritmo, la moderación de contenido y la seguridad del software en Estados Unidos", dijo Chew en el memorando.

Mientras tanto, "las entidades estadounidenses de TikTok Global gestionarán la interoperabilidad global de productos y ciertas actividades comerciales, incluyendo el comercio electrónico, la publicidad y el marketing", señaló.

En el documento no se aclara si esta unidad seguiría siendo propiedad de ByteDance. Un portavoz chino reiteró que la posición de China sobre TikTok es "consistente y clara", sin comentar directamente el acuerdo.

La ley de 2024 buscaba impedir que las autoridades chinas accedieran a los datos personales de los usuarios de TikTok en Estados Unidos. TikTok, que afirma tener más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, admitió que empleados con sede en China tenían acceso a datos de usuarios estadounidenses, pero sostuvo que no se había compartido nada con el gobierno chino.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Leidas

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Nuevo "bochazo" masivo, bronca y ola de reclamos en Informática

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

Tragedia en la Ruta 36: una mujer muerta y dos nenitos heridos por un vuelco en La Plata

Flores entre Palermo y la Brujita Verón
Últimas noticias de Información General

Qué es el "error 502", que puso en jaque a internet y complicó a los platenses

VIDEO.- Reapareció la "Estrella Culona" en nueva expedición submarina del Conicet: "No hizo muchas sentadillas"

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

Protector solar: alertan sobre posibles efectos hormonales
Espectáculos
Se supo: por qué escondieron la internación del chef Christian Petersen
Christian Petersen: en medio del grave estado de salud, emotivo gesto del canal
Uno por uno, los que murieron en 2025: desde el Papa Francisco pasando por actores, deportistas y personalidades
Elegancia Vaticana: León XIV entró al ranking de los mejor vestidos, la comparación y el contraste con Francisco
Clima tenso y caliente: Pilar Smith descargó su furia contra APTRA con un filoso posteo en sus redes 
Policiales
Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico
La Justicia quiere saber quiénes aterrizaron en el helipuerto de la mansión vinculada a Toviggino
VIDEO.- "Lucha libre" en la Autopista: piden dura sanción para los conductores que se trenzaron en pleno andar
Tragedia en La Plata: quién era la mujer que murió en la Ruta 36 y cómo están las nenas heridas
VIDEO. A punta de pistola y camino al trabajo: motochorros asaltan a una joven y le roban la bicicleta
Deportes
El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones
Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA
VIDEO. El nacimiento de la Mística contado por sus protagonistas
Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar
Fausto Vera, la primera cara nueva de River
La Ciudad
La emocionante carta de una pareja de jubilados de La Plata: "No sabe cuánto cambió nuestra vida"
Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: ¿cuándo depositan el SAC?
Premio a la Labor Extensionista: la distinción solidaria que entregó por primera vez la UNLP
VIDEO. La "lluvia" del Teatro Argentino: alertan por filtraciones sobre calle 9
Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla