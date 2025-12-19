Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico
Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico
La Justicia quiere saber quiénes aterrizaron en el helipuerto de la mansión vinculada a Toviggino
Senado: el oficialismo no incorporó en el dictamen del Presupuesto 2026 el capítulo rechazado por Diputados
Nuevo "bochazo" masivo, bronca y ola de reclamos en Informática
Tragedia en La Plata: quién era la mujer que murió en la Ruta 36 y cómo están las nenas heridas
Se supo: por qué escondieron la internación del chef Christian Petersen
Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar
El histórico sorteo de Calle 12 vuelve después de dos décadas: un Renault Kwid espera a su nuevo dueño
Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: ¿cuándo depositan el SAC?
La emocionante carta de una pareja de jubilados de La Plata: "No sabe cuánto cambió nuestra vida"
¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata
"Le faltan el respeto a la Universidad": recibidas en donde nadie limpia y dejan un "río" de basura en La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
VIDEO.- "Lucha libre" en la Autopista: piden dura sanción para los conductores que se trenzaron en pleno andar
VIDEO.- Reapareció la "Estrella Culona" en nueva expedición submarina del Conicet: "No hizo muchas sentadillas"
Viernes de "Noche de los Regalos" y "Gala de las Vidrieras" en City Bell
Premio a la Labor Extensionista: la distinción solidaria que entregó por primera vez la UNLP
VIDEO.- Drama con los micros en La Plata, a la espera de cambios: bajó la frecuencia y crece la bronca por los viajes como "ganado"
La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave
TikTok firma un acuerdo para crear una empresa conjunta en EEUU y evitar la prohibición
VIDEO. A punta de pistola y camino al trabajo: motochorros asaltan a una joven y le roban la bicicleta
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
VIDEO. La "lluvia" del Teatro Argentino: alertan por filtraciones sobre calle 9
¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP
Demostración de fuerza en la calle de la CGT mientras siguen las negociaciones
Uno por uno, los que murieron en 2025: desde el Papa Francisco pasando por actores, deportistas y personalidades
Viernes templado en La Plata y alerta por lluvias para el sábado
VIDEO. Impactante incendio de un auto en la estación de Tolosa: el vehículo quedó destruido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
TikTok anunció un acuerdo para crear una empresa conjunta con inversores mayoritariamente estadounidenses que le permitiría seguir operando en Estados Unidos, según un documento de la compañía. La plataforma está bajo amenaza de prohibición en Estados Unidos debido a su propiedad china.
Según un memorando interno de TikTok, el acuerdo estipula que el 45% del control de la empresa conjunta se asignará a las compañías estadounidenses Oracle y Silver Lake, así como al fondo de inversión emiratí MGX. El presidente ejecutivo y fundador de Oracle, Larry Ellison, es cercano al presidente estadounidense, Donald Trump.
En el documento, el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, informa a sus empleados que un tercio de la empresa conjunta estadounidense estará en manos de los inversores actuales de ByteDance, entre ellos varios fondos estadounidenses.
Por su parte, ByteDance tendrá casi el 20%, el porcentaje máximo permitido a una empresa china según la ley.
La nueva estructura de TikTok responde a una ley aprobada en 2024 durante la administración del predecesor de Trump, Joe Biden, que obligaba a ByteDance a vender las operaciones de la plataforma en Estados Unidos o enfrentarse a su prohibición en su mayor mercado. Trump y varios legisladores estadounidenses consideran que China podría utilizar TikTok para extraer datos de los ciudadanos estadounidenses o ejercer influencia mediante su sofisticado algoritmo. Tras su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump retrasó repetidamente la aplicación de la ley mediante sucesivos decretos. Actualmente, el plazo vence el 23 de enero de 2026.
Chew indicó que aún queda trabajo por hacer antes de la fecha de cierre del acuerdo.
LE PUEDE INTERESAR
¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP
LE PUEDE INTERESAR
Protector solar: alertan sobre posibles efectos hormonales
El acuerdo confirma en gran medida un anuncio de septiembre de la Casa Blanca que indicaba que se había acordado con China la creación de una nueva empresa conjunta que cumpliría con los requisitos de la ley de 2024. "Tras el cierre del acuerdo, la empresa conjunta estadounidense (...) operará como una entidad independiente con autoridad sobre la protección de datos, la seguridad del algoritmo, la moderación de contenido y la seguridad del software en Estados Unidos", dijo Chew en el memorando.
Mientras tanto, "las entidades estadounidenses de TikTok Global gestionarán la interoperabilidad global de productos y ciertas actividades comerciales, incluyendo el comercio electrónico, la publicidad y el marketing", señaló.
En el documento no se aclara si esta unidad seguiría siendo propiedad de ByteDance. Un portavoz chino reiteró que la posición de China sobre TikTok es "consistente y clara", sin comentar directamente el acuerdo.
La ley de 2024 buscaba impedir que las autoridades chinas accedieran a los datos personales de los usuarios de TikTok en Estados Unidos. TikTok, que afirma tener más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, admitió que empleados con sede en China tenían acceso a datos de usuarios estadounidenses, pero sostuvo que no se había compartido nada con el gobierno chino.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí