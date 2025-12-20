Junín: operativo cerrojo permitió retirar un caballo suelto de la vía pública

Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
La intervención apuntó a reducir riesgos viales y hacer cumplir la normativa local.
En Junín, fuerzas de seguridad y áreas municipales realizaron un operativo conjunto que culminó con el secuestro de un caballo que circulaba sin custodia por la vía pública, generando peligro para conductores y peatones.
El procedimiento se activó tras varios avisos de vecinos a través del sistema “Ojos en Alerta”, que alertaron sobre la presencia del animal en el barrio Bicentenario. A partir de esos llamados, efectivos del Comando de Prevención Rural y personal de la Subsecretaría de Control Ciudadano se desplazaron hasta la avenida La Plata, donde interceptaron al equino sobre la calzada.
Una vez constatada la infracción, se labraron las actuaciones correspondientes en el marco de la Ordenanza Municipal N° 8357, que prohíbe la presencia de ganado mayor o menor en el ejido urbano. El animal fue trasladado a un predio municipal y el caso quedó a disposición del Juzgado de Faltas, que definirá las sanciones al propietario.
Desde las fuerzas de seguridad destacaron la importancia de los recursos logísticos para este tipo de acciones. “Sin este elemento, la tarea de retiro y traslado de los equinos sería prácticamente imposible de realizar”, explicaron fuentes policiales, en referencia al carro de transporte provisto por el Municipio.
