Denuncian amenazas del PJ a gobernadores para que no voten la ley

El gobernador de Salta, Gustavo Saénz, advirtió que “hay gobernadores amenazados con que les van a intervenir el partido para que todos sus legisladores voten contra la reforma laboral, esto significa que les quitarían la única herramienta electoral que tienen frente a las elecciones que se vienen, es gente que se ampara en sus privilegios para apretar”. Algo por lo que le apuntó a la conducción nacional del Partido Justicialista (PJ).

De acuerdo a la denuncia que el Gobernador dejó caer durante una entrevista televisiva, si los legisladores terminan votando a favor de la reforma, la estructura nacional del PJ avanzaría sobre los sellos provinciales. Perderlo implica, de alguna manera, quedarse sin plataforma para competir electoralmente, ceder financiamiento y terreno ante rivales internos.

El partido “es la única herramienta electoral que tienen muchos gobernadores”, insistió Sáenz.

El mecanismo de presión recaería sobre los senadores que integran el bloque de Convicción Federal, presidido por el puntano Fernando Salino e integrado por Carolina Moises, Sandra Mendoza, Guillermo Andrada, Fernando Rejal y Sandra Mendoza. Estos cinco legisladores son clave para la aprobación o el rechazo de la reforma laboral que, con matices, apoya Saénz.

A FAVOR DEL PROYECTO

“Es necesaria una modernización porque bajo la ley actual no se genera trabajo en blanco hace muchos años, y esto generó falta de dignidad para la gente, por lo que propusimos alternativas al capítulo fiscal del gobierno, que giran en torno a una fórmula de contingencia para recuperar ingresos si hasta el 2030 no se generan los puestos de trabajo necesarios para recuperar recaudación”, argumentó el mandatario salteño, pero se opuso a la reducción de la alícuota de Ganancias para las empresas, un impuesto coparticipable con las provincias: “Desde el primer minuto dejamos en claro que somos una de las cuatro patas de la mesa de negociación, que no podíamos aceptar el capítulo fiscal porque ya sufrimos una baja de recaudación muy grande”.

No obstante, Sáenz aclaró que sigue abierto al diálogo con el gobierno nacional, pero pidió que Milei “también escuche al interior, porque hoy la agenda del oficialismo es la reforma laboral, pero la del día a día son las inundaciones, los incendios, la falta de obra pública, la fuerte caída del consumo”.

Por último, aseguró que “espera un llamado de acá al miércoles para destrabar los puntos fiscales”, mientras reiteró su voluntad de acompañar al Gobierno en el proyecto que busca modificar de raíz la normativa laboral.