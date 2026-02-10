Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
A 100 años del Plus Ultra: el primer avión que unió Europa y La Plata
Las zonas con mayor riesgo de inundación en la cuenca del Arroyo El Gato
El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años
Procesaron a Spagnuolo por fraude al Estado y coimas en la ANDIS
El dólar tuvo su mayor baja en 3 meses y el Central compró U$S176 millones
Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral
Denuncian amenazas del PJ a gobernadores para que no voten la ley
El Gobierno insiste con imputar desde los 13 años y acelera el debate
PJ bonaerense: en 32 distritos armaron listas para competir en internas
Rechazaron cerrar la causa por evasión contra “Chiqui” Tapia y la AFA
Tras las denuncias por presuntos sobreprecios, renunció Demian Reidel
Legislatura: el Senado y Diputados retoman las sesiones a fin de febrero
Kicillof y Alak presentan el final de la obra del acueducto Norte
El Plus Ultra y una hazaña que cambió la historia de la aviación
Garganta, nariz y oídos en alerta por los bruscos cambios de temperatura
Meridiano V se prepara para dos días de carnaval con murgas, candombe y samba
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El gobernador de Salta, Gustavo Saénz, advirtió que “hay gobernadores amenazados con que les van a intervenir el partido para que todos sus legisladores voten contra la reforma laboral, esto significa que les quitarían la única herramienta electoral que tienen frente a las elecciones que se vienen, es gente que se ampara en sus privilegios para apretar”. Algo por lo que le apuntó a la conducción nacional del Partido Justicialista (PJ).
De acuerdo a la denuncia que el Gobernador dejó caer durante una entrevista televisiva, si los legisladores terminan votando a favor de la reforma, la estructura nacional del PJ avanzaría sobre los sellos provinciales. Perderlo implica, de alguna manera, quedarse sin plataforma para competir electoralmente, ceder financiamiento y terreno ante rivales internos.
El partido “es la única herramienta electoral que tienen muchos gobernadores”, insistió Sáenz.
El mecanismo de presión recaería sobre los senadores que integran el bloque de Convicción Federal, presidido por el puntano Fernando Salino e integrado por Carolina Moises, Sandra Mendoza, Guillermo Andrada, Fernando Rejal y Sandra Mendoza. Estos cinco legisladores son clave para la aprobación o el rechazo de la reforma laboral que, con matices, apoya Saénz.
“Es necesaria una modernización porque bajo la ley actual no se genera trabajo en blanco hace muchos años, y esto generó falta de dignidad para la gente, por lo que propusimos alternativas al capítulo fiscal del gobierno, que giran en torno a una fórmula de contingencia para recuperar ingresos si hasta el 2030 no se generan los puestos de trabajo necesarios para recuperar recaudación”, argumentó el mandatario salteño, pero se opuso a la reducción de la alícuota de Ganancias para las empresas, un impuesto coparticipable con las provincias: “Desde el primer minuto dejamos en claro que somos una de las cuatro patas de la mesa de negociación, que no podíamos aceptar el capítulo fiscal porque ya sufrimos una baja de recaudación muy grande”.
No obstante, Sáenz aclaró que sigue abierto al diálogo con el gobierno nacional, pero pidió que Milei “también escuche al interior, porque hoy la agenda del oficialismo es la reforma laboral, pero la del día a día son las inundaciones, los incendios, la falta de obra pública, la fuerte caída del consumo”.
LE PUEDE INTERESAR
Presidida por Adorni, vuelve a reunirse la mesa política
LE PUEDE INTERESAR
La CGT ratificó la movilización, pero sin paro
Por último, aseguró que “espera un llamado de acá al miércoles para destrabar los puntos fiscales”, mientras reiteró su voluntad de acompañar al Gobierno en el proyecto que busca modificar de raíz la normativa laboral.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí