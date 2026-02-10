Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy

Deportes |EL ENTRENADOR RECONOCIÓ QUE EL EQUIPO NO JUGÓ BIEN

Fernando Zaniratto: “No tuvimos respuestas en el partido”

El DT del Lobo destacó que no hicieron bien las cosas y bancó a Insfrán tras los fallos en los goles: “Todos cometemos errores”

Fernando Zaniratto: “No tuvimos respuestas en el partido”

Zaniratto destacó que el equipo no tuvo un buen partido / EL DIA

10 de Febrero de 2026 | 02:32
Edición impresa

Fernando Zaniratto fue autocrítico y reconoció en conferencia de prensa que Gimnasia no realizó un buen partido ante Barracas Central. El DT del Lobo señaló que no hubo respuestas necesarias para dar vuelta la historia, se refirió al clásico y además bancó a Nelson Insfrán, luego del mal partido que tuvo.

En relación a lo que fue el desarrollo del juego, el técnico fue claro: “Creo que el partido no merece mucho análisis. El año pasado nos tocó ganar mucho de visitante, no es una condición de jugar en casa o afuera. En este partido no encontramos respuestas y nos golpearon cuando tenían que hacerlo. Hay que seguir trabajando en la claridad de la tenencia de la pelota. Recién van cuatro fechas”.

Y agregó sobre lo que le faltó al equipo: “Ellos fueron efectivos y nosotros no pudimos concretar las jugadas que tuvimos. La intensidad del rival te lleva a que el juego se te haga lento, porque no te dejan espacios. Tenemos que mejorar esa velocidad”.

 

“Insfrán va a seguir siendo nuestro arquero. No hay que aclararlo ”

Fernando Zaniratto,
DT de Gimnasia

 

Ante las consultas, fue tajante y respaldó al arquero, luego de su protagonismo en los goles del rival. “Respecto a Insfrán, ¿Qué se le va a decir? Todos cometemos errores, debemos seguir y trabajar. Es nuestro arquero, y va a seguir siéndolo. No tengo ni que aclararlo”.

De cara al clásico ante Estudiantes, Zaniratto señaló que no hubo presión extra pero que el objetivo será obtener los tres puntos en el Bosque: “No es una presión extra, que venga el clásico. Obvio que es diferente y lo quiero ganar como todos los partidos. Vamos a intentarlo y buscarlo, veremos el final”.

Además destacó que deberán mejorar y que no evalúa cambiar el esquema del equipo, pero sí que intentarán que el juego sea más rápido: “No amerita cambiar el dibujo, el año pasado a este rival le ganamos con este esquema. Cambiamos varios sistemas durante el partido, pero no tuvimos claridad para entrarles en esos espacios reducidos. Intentamos por centros con los costados, pero no fuimos precisos. Es fácil hablar con el diario del lunes. Tenemos que trabajar todo, esto recién empieza. Hay que seguir trabajando en la claridad de juego”.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

VIDEO. Barracas Central vs Gimnasia y Esgrima La Plata: Jappert y Tapia para el Guapo

Recuperaría a Manuel Panaro para el clásico
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Últimas noticias de Deportes

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

En algunos años Carrillo también tendrá estatua

Eduardo Domínguez: “Es un grupo que trabaja con una idea clara”

VIDEO. José Sosa, titular, capitán y distinción
La Ciudad
Martes sofocante en La Plata, miércoles con ¿lluvias? y ¡al fin! llega el alivio el jueves
Se define el Súper Cartonazo de $4.000.000: los números de este martes
A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata
El Plus Ultra y una hazaña que cambió la historia de la aviación
El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años
Policiales
“Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata
Quedó libre el acusado por un accidente y fuga
Declara el sospechoso de arrojar a su novia Rocío Alvarito al vacío: ¿ataque o accidente?
Denuncian un audaz golpe en una concesionaria
Ataque a piedrazos en 25 y 75
Espectáculos
La China Suárez al borde de la censura en Instagram por fotos infartantes: mirá la galería completa
Nació el bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: cambio de planes de último momento para el parto
VIDEO. Sorpresiva eliminación en MasterChef Celebrity: quién dejó el reality
Le puso sazón: lo que dejó el show de Bad Bunny
Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes
Política y Economía
El nuevo “blanqueo”: cambios en reglas y menos persecución
“Todos a llevar sus ahorros al banco”
“Es un blanqueo permanente para los ricos”
El dólar tuvo su mayor baja en 3 meses y el Central compró U$S176 millones
La inflación en CABA se aceleró al 3,1% en enero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla