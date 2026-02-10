Fernando Zaniratto fue autocrítico y reconoció en conferencia de prensa que Gimnasia no realizó un buen partido ante Barracas Central. El DT del Lobo señaló que no hubo respuestas necesarias para dar vuelta la historia, se refirió al clásico y además bancó a Nelson Insfrán, luego del mal partido que tuvo.

En relación a lo que fue el desarrollo del juego, el técnico fue claro: “Creo que el partido no merece mucho análisis. El año pasado nos tocó ganar mucho de visitante, no es una condición de jugar en casa o afuera. En este partido no encontramos respuestas y nos golpearon cuando tenían que hacerlo. Hay que seguir trabajando en la claridad de la tenencia de la pelota. Recién van cuatro fechas”.

Y agregó sobre lo que le faltó al equipo: “Ellos fueron efectivos y nosotros no pudimos concretar las jugadas que tuvimos. La intensidad del rival te lleva a que el juego se te haga lento, porque no te dejan espacios. Tenemos que mejorar esa velocidad”.

Ante las consultas, fue tajante y respaldó al arquero, luego de su protagonismo en los goles del rival. “Respecto a Insfrán, ¿Qué se le va a decir? Todos cometemos errores, debemos seguir y trabajar. Es nuestro arquero, y va a seguir siéndolo. No tengo ni que aclararlo”.

De cara al clásico ante Estudiantes, Zaniratto señaló que no hubo presión extra pero que el objetivo será obtener los tres puntos en el Bosque: “No es una presión extra, que venga el clásico. Obvio que es diferente y lo quiero ganar como todos los partidos. Vamos a intentarlo y buscarlo, veremos el final”.

Además destacó que deberán mejorar y que no evalúa cambiar el esquema del equipo, pero sí que intentarán que el juego sea más rápido: “No amerita cambiar el dibujo, el año pasado a este rival le ganamos con este esquema. Cambiamos varios sistemas durante el partido, pero no tuvimos claridad para entrarles en esos espacios reducidos. Intentamos por centros con los costados, pero no fuimos precisos. Es fácil hablar con el diario del lunes. Tenemos que trabajar todo, esto recién empieza. Hay que seguir trabajando en la claridad de juego”.