El intendente Alak solicita licencia de vacaciones en enero: quién será su reemplazante

El intendente de La Plata, Julio Alak, presentó una solicitud formal ante el Concejo Deliberante para ausentarse de sus funciones durante doce días en el mes de enero. El planteo ingresó este lunes y será analizado en la próxima sesión, la primera que celebrará el cuerpo tras la reciente renovación de bancas.

El jefe comunal busca contar con el aval legislativo para interrumpir su agenda entre el 12 y el 23 de enero. El trámite responde a lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades, que exige el consentimiento del Concejo cuando la ausencia del titular del Ejecutivo supera los cinco días consecutivos.

De acuerdo con ese marco legal, la aprobación del permiso constituye un paso administrativo obligatorio para habilitar la licencia. Mientras dure el receso, la conducción del Departamento Ejecutivo quedará en manos de Pablo Elías, actual titular del bloque de concejales de Unión por la Patria, quien asumirá de manera provisoria.

Elías integró la fórmula electoral que llevó a Alak a la Intendencia en 2023 y encabezó la nómina de candidatos oficialistas al Concejo, condición que lo ubica como primer reemplazante en la línea de sucesión.