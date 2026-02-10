“Es un blanqueo permanente para los ricos”

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
El director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, cuestionó la reglamentación del Régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno nacional y afirmó que se trata de “un blanqueo permanente para los más ricos, disfrazado de alivio para la clase media”.
El funcionario sostuvo que la iniciativa está orientada a contribuyentes de alto poder adquisitivo que evadieron impuestos y consideró que su diseño no contempla beneficios concretos para sectores medios ni trabajadores. Señaló además que uno de los puntos más controvertidos del régimen es la interpretación sobre la evasión fiscal. Y remarcó que la normativa no modifica la ley penal vigente. “El intento de instalar que la evasión dejó de ser un delito es falso. No se cambió la ley penal. Lo que varía es el criterio de control del fisco hasta determinados montos”, dijo.
El titular de ARBA agregó que el nuevo esquema podría generar una percepción de seguridad jurídica que, a su entender, no se corresponde con la situación real. Indicó que los criterios de fiscalización pueden modificarse con el cambio de gobierno y que las deudas tributarias solo se extinguen por prescripción.
El funcionario vinculó la implementación del régimen con la necesidad de divisas en el marco de la situación macroeconómica. Según afirmó, la medida responde a una urgencia financiera más que a una reforma estructural del sistema tributario.
Finalmente, Girard consideró que el esquema profundiza lo que definió como una “injusticia fiscal”, al sostener que la presión impositiva recae con mayor peso sobre la clase media y los sectores populares. A su criterio, la reglamentación no corrige ese desequilibrio sino que lo refuerza.
