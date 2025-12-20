Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

Deportes

VIDEO. Goles Estudiantes vs Platense

20 de Diciembre de 2025 | 20:05

Escuchar esta nota

A los 4 minutos del segundo tiempo, el ex Pincha Franco Zapiola metió un derechazo fuerte y bajo que superó el esfuerzo de Muslera.

El ex Pincha, se sumó a El Calamar a mediados del 2024 y le compraron el 50% de los derechos económicos a Estudiantes.

El volante zurdo de 24 años hizo su debut en el Pincha el 17 de julio de 2021 y llegó a disputar un total de 103 partidos con la camiseta de Estudiantes, anotando 7 goles y asistiendo en 11 oportunidades. Además, logró dos títulos: la Copa Argentina 2023 y la Copa de la Liga Profesional 2024. 

A los 33' Estudiantes llegó el empate gracias a una buena aparición de Fabricio Pérez, quien cabeceó al medio para que Alario facturara por segunda vez desde que juega en Estudiantes.

A los 45' Alario se dio el enorme gusto de facturar nuevamente para dar vuelta la historia poniendo el partido 2 a 1. En ese instante explotó la multitud albirroja que quería otro festejo más.

 

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El platense Momo dijo presente en la tribuna del calamar y se subió al paravalanchas

 

