VIDEO. Goles Estudiantes vs Platense

A los 4 minutos del segundo tiempo, el ex Pincha Franco Zapiola metió un derechazo fuerte y bajo que superó el esfuerzo de Muslera.

El ex Pincha, se sumó a El Calamar a mediados del 2024 y le compraron el 50% de los derechos económicos a Estudiantes.

El volante zurdo de 24 años hizo su debut en el Pincha el 17 de julio de 2021 y llegó a disputar un total de 103 partidos con la camiseta de Estudiantes, anotando 7 goles y asistiendo en 11 oportunidades. Además, logró dos títulos: la Copa Argentina 2023 y la Copa de la Liga Profesional 2024.

A los 33' Estudiantes llegó el empate gracias a una buena aparición de Fabricio Pérez, quien cabeceó al medio para que Alario facturara por segunda vez desde que juega en Estudiantes.

A los 45' Alario se dio el enorme gusto de facturar nuevamente para dar vuelta la historia poniendo el partido 2 a 1. En ese instante explotó la multitud albirroja que quería otro festejo más.