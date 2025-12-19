Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Fijaron para el 15 de marzo la fecha de interna en el PJ bonaerense

Fijaron para el 15 de marzo la fecha de interna en el PJ bonaerense
19 de Diciembre de 2025 | 17:31

Escuchar esta nota


   Los distintos sectores del peronismo bonaerense llegaron a un acuerdo para que las elecciones internas se realicen el 15 de marzo. Así trascendió esta tarde en medio de intensas negociaciones que se siguen sucediendo en la cumbre que se desarrolla en Malvinas Argentinas.

  Ante el vencimiento del mandato de Máximo Kirchner, se acordó impulsar un cronograma electoral para evitar una posible intervención y dar margen para que La Cámpora, sus intendentes aliados y el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof exploren la posibilidad de llegar a una lista de unidad.

  La fecha elegida tiene que ver además con que la junta electoral y el congreso partidarios tienen mandato hasta el 17 de marzo. Y de no haber lista de unidad, ese mes habrá elecciones para elegir presidente, consejeros, congresales y titulares de partidos locales.

   En el marco de intensas negociaciones, el sector de Kicillof reclamó dos de los cuatro apoderados que respondían al kirchnerismo. En principio, se habría acordado repartir esos espacios en partes iguales.

