Murió Diego Lerner, figura clave de Disney en Argentina

El mundo del entretenimiento despide a Diego Lerner, presidente honorario de The Walt Disney Company Latin America, quien falleció tras luchar contra una enfermedad terminal. Lerner fue un hombre fundamental para el crecimiento de la marca en la Argentina y el resto de la región, destacándose por su visión innovadora y su capacidad para detectar tendencias de consumo global.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Lerner se unió a Disney a principios de los 90 y fue el responsable de abrir las primeras oficinas de la compañía en Latinoamérica, además de consolidar el negocio de la TV paga con el lanzamiento de Disney Channel.
Un legado marcado por las historias
Para Lerner, el ADN del éxito residía en la narrativa por sobre la tecnología. "La fórmula de la innovación de Disney es básicamente ‘contar cuentos’ y la tecnología es un medio para lograrlo", solía afirmar en entrevistas.
Su carrera incluyó hitos como:
Estrategia local: Fue clave en la creación de contenido local, impulsando proyectos como Patagonik Film Group en 1997.
Liderazgo internacional: Entre 2009 y 2017 presidió las operaciones de Disney en Europa, Medio Oriente y África (EMEA), antes de regresar como presidente regional en 2018.
Distribución: Tuvo a su cargo la distribución de los filmes de Walt Disney Pictures y los formatos de entretenimiento para el hogar en la región.
El adiós de la compañía
El CEO de The Walt Disney Company, Bob Iger, expresó sus condolencias y destacó la amistad que los unió durante más de tres décadas. "Estoy muy agradecido por nuestros casi 35 años de colaboración y amistad. Se lo va a extrañar profundamente", manifestó el directivo global.__IP__
Nacido en Buenos Aires, casado y padre de tres hijos, Lerner será despedido en el Jardín de Paz. Su fallecimiento marca el fin de una era para el showbiz regional, donde dejó un legado incalculable como el gran arquitecto de la "magia" de Disney en el continente.
