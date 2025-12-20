Malestar en Informática por el bochazo en una cursada

En la Facultad de Informática de la UNLP generó malestar un bochazo masivo en una prueba final del Taller de Programación, una asignatura de primer año a la que se le asigna el mote de “filtro” al avance masivo en la carrera.

Según registros expuestos por estudiantes, solo el 18% de los alumnos alcanzó la nota mínima el pasado 16 de diciembre, dejando a casi un centenar de estudiantes en situación de recursada o atraso curricular.

La protesta se asienta sobre la cifra de desaprobados y la disparidad entre el contenido dictado y el evaluado.

Este año en otro examen de la materia Algoritmos y Programación I, durante el primer semestre, hubo un 94% de aplazos.