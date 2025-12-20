Operativo de desalojo a trapitos en el Centro

En un operativo de control realizado en distintas zonas céntricas de la Ciudad, se intervino la actividad ilegal de los “trapitos”. Durante el procedimiento policial, 14 personas fueron arrestadas y quedaron a disposición de la UFI N° 2 y del Juzgado de Faltas local.

Según informaron fuentes policiales, los demorados exigían dinero a los conductores para permitir el estacionamiento y, en algunos casos, mostraron actitudes agresivas al ser notificados de la infracción. Por ese motivo, fueron trasladados a distintas comisarías del casco urbano, donde se labraron las actuaciones correspondientes antes de recuperar la libertad.

Las fiscalías intervinientes avalaron el procedimiento y liberaron a los detenidos, aunque las causas seguirán su curso judicial.

Desde el área de Seguridad indicaron que los controles continuarán en distintos puntos del casco urbano, especialmente en zonas de alto tránsito vehicular y cercanas a los centros comerciales.