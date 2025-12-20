Continúa la jornada de descuentos navideños en el comercio local

City Bell inció la movida de ofertas con la NOche de los Regalos / El Dia

El fin de semana de ofertas navideñas se inició ayer en Cantilo, la principal calle comercial de City Bell, con la propuesta “Noche de los Regalos”, que comenzó a las 10 de la mañana y se extendió hasta la medianoche, con mucha gente caminando y recorriendo los locales. Villa Elisa también tuvo su día de ofertas. Hoy es el turno de “Noche de Descuentos”.

Los vecinos y visitantes pudieron disfrutar de actividades y shows en vivo, con la banda “Confites” recorriendo el centro comercial con su escenario móvil.

Además, durante la jornada se eligió la vidriera más linda, en el marco de la propuesta organizada por la Cámara de Comercio e Industria. El ganador del concurso fue Rué D’la Liberté, un comercio especializado en productos de aromaterapia, para “el bienestar del cuerpo y el alma”.

El premio consistió en un cheque por $150.000 pesos, que fue entregado por Martín Bizet, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de City Bell, Martín Ranea, referente de la Asociación de Amigos de Calle 12, Diego Piancazzo en representación de la de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata, y Natalia Raciti.

Villa Elisa también tuvo su jornada de descuentos en los comercios de la avenida Arana con “La Noche de las Vidrieras”, una propuesta que incluyó la presencia de Papá Noel para los más chicos y una noche especial con música y shows en vivo para toda la familia.

Siguen los descuentos

La propuesta de rebajas y actividades sigue hoy en calle 8, calle 9, calle 12 y 137 de Los Hornos, con la tradicional “Noche de Descuentos”, que se realizará desde las 10 hasta las 22.

En calle 12, quienes realicen compras en los negocios adheridos podrán solicitar los cupones para participar del sorteo de un auto 0 kilómetro, que se realizará el próximo 5 de enero a las 21 en Plaza Moreno.

En el centro comercial de calles 8, 9 y adyacencias, el domingo también se llevará a cabo “Esperando la Navidad”, con una apertura de los negocios de 10 a 20.