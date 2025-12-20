Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”
El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
Vinculan a la baja del desempleo con la informalidad en el trabajo
Ramallo: la oposición cuestiona nuevas tasas y advierte un posible revés
Cañuelas: cuestionan la Tasa Vial y alertan por su impacto económico
Tandil: se mantiene el beneficio de Zona Fría tras el debate por el Presupuesto
Junín: operativo cerrojo permitió retirar un caballo suelto de la vía pública
En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura
Continúa la jornada de descuentos navideños en el comercio local
Se realiza la cena de fin de año de la Sociedad Cultural Lituana
Convocan para el 2º Festival Internacional de Cine Independiente de Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El fin de semana de ofertas navideñas se inició ayer en Cantilo, la principal calle comercial de City Bell, con la propuesta “Noche de los Regalos”, que comenzó a las 10 de la mañana y se extendió hasta la medianoche, con mucha gente caminando y recorriendo los locales. Villa Elisa también tuvo su día de ofertas. Hoy es el turno de “Noche de Descuentos”.
Los vecinos y visitantes pudieron disfrutar de actividades y shows en vivo, con la banda “Confites” recorriendo el centro comercial con su escenario móvil.
Además, durante la jornada se eligió la vidriera más linda, en el marco de la propuesta organizada por la Cámara de Comercio e Industria. El ganador del concurso fue Rué D’la Liberté, un comercio especializado en productos de aromaterapia, para “el bienestar del cuerpo y el alma”.
El premio consistió en un cheque por $150.000 pesos, que fue entregado por Martín Bizet, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de City Bell, Martín Ranea, referente de la Asociación de Amigos de Calle 12, Diego Piancazzo en representación de la de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata, y Natalia Raciti.
Villa Elisa también tuvo su jornada de descuentos en los comercios de la avenida Arana con “La Noche de las Vidrieras”, una propuesta que incluyó la presencia de Papá Noel para los más chicos y una noche especial con música y shows en vivo para toda la familia.
La propuesta de rebajas y actividades sigue hoy en calle 8, calle 9, calle 12 y 137 de Los Hornos, con la tradicional “Noche de Descuentos”, que se realizará desde las 10 hasta las 22.
LE PUEDE INTERESAR
Operativo de desalojo a trapitos en el Centro
LE PUEDE INTERESAR
Inquieta una pérdida en el Teatro Argentino
En calle 12, quienes realicen compras en los negocios adheridos podrán solicitar los cupones para participar del sorteo de un auto 0 kilómetro, que se realizará el próximo 5 de enero a las 21 en Plaza Moreno.
En el centro comercial de calles 8, 9 y adyacencias, el domingo también se llevará a cabo “Esperando la Navidad”, con una apertura de los negocios de 10 a 20.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí