Perdió casi $10 millones con el cuento de supuestos descuentos en el TelePase

Un jubilado de 69 años de la localidad de Ringuelet fue víctima de una estafa millonaria bajo la modalidad conocida como el “cuento del TelePase”, una maniobra delictiva que vuelve a repetirse en La Plata y que apunta especialmente a adultos mayores mediante engaños a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
De acuerdo a la denuncia policial, el hecho ocurrió esta semana, cuando el hombre se contactó por WhatsApp con un número que había encontrado en Facebook, vinculado supuestamente a información oficial del sistema de TelePase. Tras pedir asesoramiento, recibió una videollamada de un sujeto que se presentó como empleado del servicio de telepeaje y le solicitó datos de su vehículo para avanzar con una presunta vinculación bancaria.
Minutos más tarde, el estafador le indicó que debía ingresar a la aplicación de su banco para completar el trámite. Sin advertir la maniobra, el jubilado colocó sus claves y la comunicación se cortó. Poco después, recibió otra videollamada, esta vez de una mujer que dijo pertenecer al área de seguridad de la entidad bancaria y que utilizaba como imagen de perfil el logo oficial. Era todo un engaño.
La falsa operadora le aseguró que se había detectado una operación sospechosa y que intentarían revertir una extracción ya realizada por más de 560 mil pesos. En medio de un clima de urgencia, logró que el damnificado le brindara más datos de acceso. Minutos después, el hombre advirtió una acreditación de 9 millones de pesos en su cuenta.
Entre llantos y pedidos desesperados, la mujer le dijo que se trataba de un error y le solicitó la devolución del dinero excedente. Convencido de estar colaborando con una gestión legítima, el jubilado accedió y siguió las instrucciones, que incluyeron transferencias a cuentas externas y movimientos que también involucraron una billetera virtual.
Al advertir nuevas inconsistencias, ahora con otros logos oficiales, la víctima cortó la comunicación y radicó la denuncia. Desde el banco le exigieron el trámite policial para iniciar el reclamo. El caso es similar a un hecho ocurrido en julio pasado en La Plata y vuelve a poner en evidencia el crecimiento de este tipo de estafas.
