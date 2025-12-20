Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Diciembre estresante: claves para no castigarse y evitar el colapso

La Ciudad |El corredor hacia la autopista, con una parada de descarga

En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura

Los de las Torres denuncian que otros barrios usan la zona de basurero. Alertan por episodios de violencia

En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura

Desde otros barrios descargan la basura en las torres / El Dia

20 de Diciembre de 2025 | 03:11
Edición impresa

Los residentes de las Torres de Villa Elisa denuncian que personas que no viven en el complejo están utilizando los canastos de basura, lo que provoca desborde de bolsas, acumulación de residuos y riesgos sanitarios. La situación genera tensión entre los vecinos, por lo que se reclaman medidas urgentes para evitar que la problemática continúe agravándose.

Al describir la situación, desde el consorcio de las torres, Sebastián Barone, administrador de la sección 2, contó a este diario que “un día, uno de los empleados del complejo vio una camioneta descargando basura y, de manera educada, le pidió al conductor que no la arrojara en ese lugar. El hombre arrancó a toda velocidad, entró al playón de estacionamiento, se bajó insultándolo y el empleado tuvo que ingresar al edificio porque temió ser agredido”.

Según indicó fue una muestra de cruces cotidianos. Algunos, con tono intimidante. “Son todos guapos. Un día va a pasar una desgracia, porque en algún momento van a llegar a las manos”, advirtió.

El problema está sobre la calle 3, desde 422 Bis y cruzando la avenida Arana hasta 415 Bis, en el tramo que conecta con la subida a la Autopista Buenos Aires–La Plata. En esta zona, el complejo de departamentos cuenta con ocho canastos grandes para que los residentes en el lugar depositen sus bolsas de basura.

Sin embargo, denuncian que vecinos de otros barrios, incluidos los de localidades cercanas que toman hacia la autopista, utilizan los canastos como basurero, lo que genera acumulación de residuos, suciedad en la vía pública y malestar en el barrio.

“Cuando uno habla con la gente y les pregunta por qué vienen a tirar la basura acá, la respuesta suele ser clara: dicen que por su casa no pasa el camión recolector”, relató el encargado de los edificios.

LE PUEDE INTERESAR

La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación

LE PUEDE INTERESAR

La economía local subió 2,3%, pero sigue en rojo

Como contó este diario antes, el consorcio acumula bronca cuando usuarios del tren estacionan su auto en las cocheras de los edificios.

El administrador detalló que “como este es el paso para subir a la autopista, hay gente que sale de Gonnet o City Bell, de zonas donde, según ellos, no pasa el basurero, frenan acá, tiran toda la basura que traen en el baúl y siguen su camino”.

Desde el consorcio explicaron que en los edificios sacan la basura en horarios establecidos. Dejan un puñado de bolsas y a la noche aparecen muchas más. “Esto pasa todos los días. Cuando los canastos se rebalsan y las bolsas caen, ahí empiezan los problemas, porque pasan los perros y las rompen. También están los recolectores informales, que muchas veces dejan todo hecho un desastre. Esto genera suciedad y quejas de los inquilinos”, afirmó Barone, quien consideró que el problema no es tanto la recolección sino la falta de control municipal y la poca educación de algunos vecinos.

“Al preguntar por qué vienen a tirar la basura acá, dicen que por su casa no pasa el camión recolector”, Sebastián Barone

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Leidas

Un partido que podría ser el adiós de varios

El Pincha quiere cerrar el año con otra copa

Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer

La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación

Las otras finales que disputará el ganador del Trofeo de Campeones

Estudiantes busca cambiar su historial en finales únicas

El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Los hinchas se movilizan hacia San Nicolás
Últimas noticias de La Ciudad

Sábado inestable en La Plata: lluvias al mediodía y mejoras hacia la noche

La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación

La economía local subió 2,3%, pero sigue en rojo

El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público
Espectáculos
“Los Años Nuevos”: una historia de amor incierto en diez actos
Jugada maestra: Icardi pagó la cuota y picanteó a Wanda
Doctor Solari: la UBA dará el honoris causa al Indio
Evelyn Von Brocke, agredida tras el escándalo en APTRA
¿Qué pasó? Borghi se bajó de “Mediodía Noticias”
Policiales
Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”
Una mujer muerta y dos nenas heridas en la Ruta 36
Se suspendió el juicio oral por Johana Ramallo
Perdió casi $10 millones con el cuento de supuestos descuentos en el TelePase
Información General
Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis
El “Error 502” volvió a hacer de las suyas y afectó la conectividad global
Los números de la suerte del sábado 20 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina
Supergripe H3N2: el Malbrán confirmó los primeros casos en Argentina, dos adolescentes y un niño infectados
Deportes
El Pincha quiere cerrar el año con otra copa
Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer
“Hinestroza tiene la cabeza para jugar en Boca”
Un nueve de ley: el goleador Facundo Bruera se recibió de abogado
“La plata en San Lorenzo la pongo por amor al club”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla