En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura

Los residentes de las Torres de Villa Elisa denuncian que personas que no viven en el complejo están utilizando los canastos de basura, lo que provoca desborde de bolsas, acumulación de residuos y riesgos sanitarios. La situación genera tensión entre los vecinos, por lo que se reclaman medidas urgentes para evitar que la problemática continúe agravándose.

Al describir la situación, desde el consorcio de las torres, Sebastián Barone, administrador de la sección 2, contó a este diario que “un día, uno de los empleados del complejo vio una camioneta descargando basura y, de manera educada, le pidió al conductor que no la arrojara en ese lugar. El hombre arrancó a toda velocidad, entró al playón de estacionamiento, se bajó insultándolo y el empleado tuvo que ingresar al edificio porque temió ser agredido”.

Según indicó fue una muestra de cruces cotidianos. Algunos, con tono intimidante. “Son todos guapos. Un día va a pasar una desgracia, porque en algún momento van a llegar a las manos”, advirtió.

El problema está sobre la calle 3, desde 422 Bis y cruzando la avenida Arana hasta 415 Bis, en el tramo que conecta con la subida a la Autopista Buenos Aires–La Plata. En esta zona, el complejo de departamentos cuenta con ocho canastos grandes para que los residentes en el lugar depositen sus bolsas de basura.

Sin embargo, denuncian que vecinos de otros barrios, incluidos los de localidades cercanas que toman hacia la autopista, utilizan los canastos como basurero, lo que genera acumulación de residuos, suciedad en la vía pública y malestar en el barrio.

“Cuando uno habla con la gente y les pregunta por qué vienen a tirar la basura acá, la respuesta suele ser clara: dicen que por su casa no pasa el camión recolector”, relató el encargado de los edificios.

Como contó este diario antes, el consorcio acumula bronca cuando usuarios del tren estacionan su auto en las cocheras de los edificios.

El administrador detalló que “como este es el paso para subir a la autopista, hay gente que sale de Gonnet o City Bell, de zonas donde, según ellos, no pasa el basurero, frenan acá, tiran toda la basura que traen en el baúl y siguen su camino”.

Desde el consorcio explicaron que en los edificios sacan la basura en horarios establecidos. Dejan un puñado de bolsas y a la noche aparecen muchas más. “Esto pasa todos los días. Cuando los canastos se rebalsan y las bolsas caen, ahí empiezan los problemas, porque pasan los perros y las rompen. También están los recolectores informales, que muchas veces dejan todo hecho un desastre. Esto genera suciedad y quejas de los inquilinos”, afirmó Barone, quien consideró que el problema no es tanto la recolección sino la falta de control municipal y la poca educación de algunos vecinos.

