Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”
El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
Vinculan a la baja del desempleo con la informalidad en el trabajo
Ramallo: la oposición cuestiona nuevas tasas y advierte un posible revés
Cañuelas: cuestionan la Tasa Vial y alertan por su impacto económico
Tandil: se mantiene el beneficio de Zona Fría tras el debate por el Presupuesto
Junín: operativo cerrojo permitió retirar un caballo suelto de la vía pública
En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura
Continúa la jornada de descuentos navideños en el comercio local
Se realiza la cena de fin de año de la Sociedad Cultural Lituana
Convocan para el 2º Festival Internacional de Cine Independiente de Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los de las Torres denuncian que otros barrios usan la zona de basurero. Alertan por episodios de violencia
Los residentes de las Torres de Villa Elisa denuncian que personas que no viven en el complejo están utilizando los canastos de basura, lo que provoca desborde de bolsas, acumulación de residuos y riesgos sanitarios. La situación genera tensión entre los vecinos, por lo que se reclaman medidas urgentes para evitar que la problemática continúe agravándose.
Al describir la situación, desde el consorcio de las torres, Sebastián Barone, administrador de la sección 2, contó a este diario que “un día, uno de los empleados del complejo vio una camioneta descargando basura y, de manera educada, le pidió al conductor que no la arrojara en ese lugar. El hombre arrancó a toda velocidad, entró al playón de estacionamiento, se bajó insultándolo y el empleado tuvo que ingresar al edificio porque temió ser agredido”.
Según indicó fue una muestra de cruces cotidianos. Algunos, con tono intimidante. “Son todos guapos. Un día va a pasar una desgracia, porque en algún momento van a llegar a las manos”, advirtió.
El problema está sobre la calle 3, desde 422 Bis y cruzando la avenida Arana hasta 415 Bis, en el tramo que conecta con la subida a la Autopista Buenos Aires–La Plata. En esta zona, el complejo de departamentos cuenta con ocho canastos grandes para que los residentes en el lugar depositen sus bolsas de basura.
Sin embargo, denuncian que vecinos de otros barrios, incluidos los de localidades cercanas que toman hacia la autopista, utilizan los canastos como basurero, lo que genera acumulación de residuos, suciedad en la vía pública y malestar en el barrio.
“Cuando uno habla con la gente y les pregunta por qué vienen a tirar la basura acá, la respuesta suele ser clara: dicen que por su casa no pasa el camión recolector”, relató el encargado de los edificios.
LE PUEDE INTERESAR
La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación
LE PUEDE INTERESAR
La economía local subió 2,3%, pero sigue en rojo
Como contó este diario antes, el consorcio acumula bronca cuando usuarios del tren estacionan su auto en las cocheras de los edificios.
El administrador detalló que “como este es el paso para subir a la autopista, hay gente que sale de Gonnet o City Bell, de zonas donde, según ellos, no pasa el basurero, frenan acá, tiran toda la basura que traen en el baúl y siguen su camino”.
Desde el consorcio explicaron que en los edificios sacan la basura en horarios establecidos. Dejan un puñado de bolsas y a la noche aparecen muchas más. “Esto pasa todos los días. Cuando los canastos se rebalsan y las bolsas caen, ahí empiezan los problemas, porque pasan los perros y las rompen. También están los recolectores informales, que muchas veces dejan todo hecho un desastre. Esto genera suciedad y quejas de los inquilinos”, afirmó Barone, quien consideró que el problema no es tanto la recolección sino la falta de control municipal y la poca educación de algunos vecinos.
“Al preguntar por qué vienen a tirar la basura acá, dicen que por su casa no pasa el camión recolector”, Sebastián Barone
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí