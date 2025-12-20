Un nueve de ley: el goleador Facundo Bruera se recibió de abogado

Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Facundo Bruera tuvo un buen año en Barracas Central, donde dio su aporte goleador. Sin embargo, en las últimas horas, tuvo un logro personal: se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Ante esto, mostró toda su felicidad en las redes sociales luego de aprobar la última materia de la carrera.
Tras lograr una alta nota, festejó con sus seres queridos en la puerta de la facultad y posó con carteles que mezclaron su carrera goleadora y la de abogacía. Ante esto, hubo carteles ingeniosos que le hicieron como “Un 9 de ley”, “Especialista en penales”, “La hora, juez” y “Jurisdicción área chica”.
En pandemia y jugando en Paraguay, Bruera le contó como hacía para estudiar abogacía a este diario vía zoom: “Cuando entrenamos a la tarde, estudio por la mañana y viceversa. Las cursadas, por lo general, son por la tarde-noche, y la verdad, la vengo llevando bien. Ojalá pueda continuar con este sistema de cursada, porque de lo contrario, tendré que rendir libre”
El platense Bruera se formó en las divisiones inferiores de Estudiantes, aunque no llegó a debutar en Primera, y continuó su recorrido en el Ascenso, con pasos por Independiente Rivadavia de Mendoza, Quilmes y Brown de Adrogué. Después jugó en Nacional y Olimpia de Paraguay, para después pasar a San Lorenzo. Tras un breve paso por el Ciclón, fue cedido a Barracas Central, donde consolidó su presente goleador: 13 goles en 46 partidos.
