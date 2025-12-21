VIDEO.- Piedrazos, corridas y destrozos a la salida de un boliche céntrico en La Plata
VIDEO.- "El año que viene": Domínguez y el mensaje que ilusiona a los hinchas de Estudiantes de cara al 2026
Misterio por el hallazgo de huesos humanos en una casa de Los Hornos: qué se sabe hasta ahora
Un Gobierno generoso en las concesiones, sin garantizarse la devolución a la hora de los votos
Las tres nuevas finales que se le vienen a Estudiantes tras el Trofeo de Campeones
Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
Un motociclista pelea por su vida tras un fuerte accidente en la Ruta 36
Las miles declaraciones de guerra en el PJ y la señales de una sociedad en crisis
Dante Gebel, el pastor que empezó a "jugar" en la cancha de la política
VIDEO. Tres choques alteraron la madrugada mientras La Plata festejaba a Estudiantes campeón
WOS cerró Noches Capitales 2025 con una noche épica y confirmó a La Plata como protagonista musical
La agenda deportiva del domingo cargada de eventos internacionales: partidos, horarios y TV
La salud de Cristina Kirchner: militantes hicieron una vigilia y acampan en el Sanatorio Otamendi
Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero
Último domingo previo a Navidad: jornada agradable pero con inestabilidad en La Plata
La inversión en terreno negativo acelera salida de multinacionales
Leticia Brédice y un crudo relato sobre la presión estética y las anfetaminas
Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su casa
Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño
Hoy me ven volver: el tango, la milonga y la resistencia cultural
VIDEO. Cumbre picante: Milei y Lula chocaron fuerte por Venezuela
Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof
La agenda de Milei, en duda por un sistema de alianzas en crisis
AFA-gate: la Justicia apunta al “lavado” por la mansión de Pilar
Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo
FOTOS | El centro platense, entre la mugre y los cestos colapsados
Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Estudiantes derrotó a Platense, y se consagró campeón del Trofeo de Campeones por segunda vez consecutiva. Tras la obtención de este nuevo título, el Pincha disputará tres competencias extras el próximo año.
El Trofeo es una llave dorada para los dirigidos técnicamente por Eduardo Domínguez, que ahora tendrán la posibilidad de disputar tres copas más en la temporada 2026: Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y Recopa de Campeones.
En este sentido, en la Supercopa Argentina se medirá ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el vigente campeón de Copa Argentina, que venció a Argentinos Juniors. Por su parte, será la segunda edición que dispute de esta Copa Estudiantes, ya que en 2024, la jugó ante River y perdió 2-1.
La otra final que disputará Estudiantes, es la Supercopa Internacional, ante Rosario Central, el “campeón de Liga”, título otorgado por la Asociación del Fútbol Argentino. Siguiendo esta línea, será la segunda vez consecutiva que dispute este certamen, ya que a mediados de este año, la jugó ante Vélez, donde perdió 2-0.
Por último, la obtención del Trofeo de Campeones, le abrió la puerta para disputar la primera edición de la Recopa de Campeones, triangular que incluirá a los campeones de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia), ganador del Trofeo de Campeones (Estudiantes) y el campeón de Liga (Rosario Central).
De esta forma, el Pincha disputará tres finales más el próximo año.
LE PUEDE INTERESAR
Cetré: “Nunca dejamos de confiar en nosotros”
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Alario, el goleador que despertó en la final
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí