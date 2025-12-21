Las tres nuevas finales que se le vienen a Estudiantes tras el Trofeo de Campeones

Estudiantes derrotó a Platense, y se consagró campeón del Trofeo de Campeones por segunda vez consecutiva. Tras la obtención de este nuevo título, el Pincha disputará tres competencias extras el próximo año.

El Trofeo es una llave dorada para los dirigidos técnicamente por Eduardo Domínguez, que ahora tendrán la posibilidad de disputar tres copas más en la temporada 2026: Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y Recopa de Campeones.

En este sentido, en la Supercopa Argentina se medirá ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el vigente campeón de Copa Argentina, que venció a Argentinos Juniors. Por su parte, será la segunda edición que dispute de esta Copa Estudiantes, ya que en 2024, la jugó ante River y perdió 2-1.

La otra final que disputará Estudiantes, es la Supercopa Internacional, ante Rosario Central, el “campeón de Liga”, título otorgado por la Asociación del Fútbol Argentino. Siguiendo esta línea, será la segunda vez consecutiva que dispute este certamen, ya que a mediados de este año, la jugó ante Vélez, donde perdió 2-0.

Por último, la obtención del Trofeo de Campeones, le abrió la puerta para disputar la primera edición de la Recopa de Campeones, triangular que incluirá a los campeones de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia), ganador del Trofeo de Campeones (Estudiantes) y el campeón de Liga (Rosario Central).

De esta forma, el Pincha disputará tres finales más el próximo año.