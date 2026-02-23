VIDEO. El impresionante gol de Piedrahita, ex Gimnasia, digno de Puskas en Bulgaria

El colombiano Alejandro Piedrahita, de último paso por Gimnasia, tuvo su gran tarde en Bulgaria y se despachó con un golazo para el CSKA Sofía, en lo que fue su primera gran aparición tras dejar el fútbol argentino.

El extremo, de 23 años, no había podido debutar antes por una lesión que retrasó su presentación oficial. Sin embargo, el sábado ingresó desde el banco y a los 20 minutos dejó su sello en el partido ante PFC Slavia Sofia.

La jugada fue de alto impacto, sorprendió hasta a sus compañeros. Tras una pared con Petko Panayotov, Piedrahita recibió apenas pisando el área grande y sacó un remate de tijera, casi chilena, que se hizo inatajable para el arquero Levi Ntumba. El tanto no solo significó la victoria para su equipo, sino que ya empieza a perfilarse como candidato a pelear entre los mejores goles de la temporada en los premios de la FIFA.

Give Piedrahita a Puskas award asap pic.twitter.com/zGuB1YvKFV — LFCAlex¹⁶🇧🇬 #SlotOut (@BGrockihi2) February 21, 2026

El atacante no convertía desde octubre de 2024 y en Argentina nunca logró afirmarse. En 2023 pasó por Banfield sin poder marcar y en 2025 tuvo un paso discreto por Gimnasia, donde solo registró tres asistencias. En Bulgaria encontró su revancha con una definición que ya recorre el mundo.