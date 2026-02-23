Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Deportes |Fue apenas su segundo partido en el club

VIDEO. El impresionante gol de Piedrahita, ex Gimnasia, digno de Puskas en Bulgaria

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

23 de Febrero de 2026 | 10:22

Escuchar esta nota

El colombiano Alejandro Piedrahita, de último paso por Gimnasia, tuvo su gran tarde en Bulgaria y se despachó con un golazo para el CSKA Sofía, en lo que fue su primera gran aparición tras dejar el fútbol argentino.

El extremo, de 23 años, no había podido debutar antes por una lesión que retrasó su presentación oficial. Sin embargo, el sábado ingresó desde el banco y a los 20 minutos dejó su sello en el partido ante PFC Slavia Sofia.

La jugada fue de alto impacto, sorprendió hasta a sus compañeros. Tras una pared con Petko Panayotov, Piedrahita recibió apenas pisando el área grande y sacó un remate de tijera, casi chilena, que se hizo inatajable para el arquero Levi Ntumba. El tanto no solo significó la victoria para su equipo, sino que ya empieza a perfilarse como candidato a pelear entre los mejores goles de la temporada en los premios de la FIFA.

El atacante no convertía desde octubre de 2024 y en Argentina nunca logró afirmarse. En 2023 pasó por Banfield sin poder marcar y en 2025 tuvo un paso discreto por Gimnasia, donde solo registró tres asistencias. En Bulgaria encontró su revancha con una definición que ya recorre el mundo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Mirtha Legrand cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad

Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
+ Leidas

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Etcheverry: un campeón marcado con épica

Comienza la era del "Cacique" Medina en Estudiantes, con el foco puesto en Newell`s

Newell’s, próximo rival de Estudiantes, está en llamas: Bernardi, interino

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops
Últimas noticias de Deportes

Cristian Medina fue recibido como una mega estrella en Brasil: "Se hizo largo este tema"

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Etcheverry: un campeón marcado con épica
Política y Economía
El Gobierno levantó una medida antidumping sobre el aluminio chino
San Nicolás: GO refuerza controles médicos para una práctica segura
Chivilcoy: municipales cuestionan a Britos por dichos y suba insuficiente
El Gobierno acusa al dueño de Fate de actuar en complicidad con la “vieja política”
Impuestos y elecciones: La Rosada apunta a más reformas
La Ciudad
La UNLP abrió la inscripción para cursar la novedosa Diplomatura en Deportes Electrónicos
"Arden los ojos y pica la garganta": siguen las quejas por el misterioso y potente olor que invadió La Plata
Un corte de luz en el centro de La Plata complica a los vecinos y al tránsito
¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes
Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
Espectáculos
El Roña Castro "quiere boxear" a Wanda Nara: le aseguró alimentos para su comedor pero no cumplió 
Rosa María Juana Martínez Suárez: cómo nació el nombre artístico de Mirtha Legrand
Comienza Gran Hermano Generación Dorada, quiénes son los participantes: actores, ex GH y novios de famosos 
La periodista Andrea Taboada acusa que la mordió un perro en la playa: sangre, golpes, insultos y denuncia policial 
“El agente secreto”: pinta tu dictadura y pintarás el mundo
Policiales
Octavo robo en una peluquería frente a Parque Saavedra: "Hay tanta miseria que son una constancia"
Familiares y amigos convocan a una marcha en La Plata por la muerte de Eugenia Carril
Peligro sobre ruedas: la postal que se naturalizó en la Costa
Veinte años de prisión para dos viudas negras
Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla