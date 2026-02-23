Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

"Arden los ojos y pica la garganta": siguen las quejas por el misterioso y potente olor que invadió La Plata

No hubo información oficial acerca del persistente y penetrante aroma que anoche se sintió en la Región y afectó la salud de los vecinos

"Arden los ojos y pica la garganta": siguen las quejas por el misterioso y potente olor que invadió La Plata
23 de Febrero de 2026 | 10:26

Escuchar esta nota

Este lunes por la mañana continuaron las quejas por el olor persistente y penetrante. Algunos lo asociaron al kerosene, y otros a goma quemada. Lo cierto es que desde distintos puntos de La Plata, Berisso y Ensenada llegaron mensajes que encendieron las alarmas porque afectó a la salud.

No hubo informe oficial sobre lo sucedido. Desde la Municipalidad los voceros aseguran no haber recibido ningún informe sobre los causantes de este olor que se sintió con fuerza anoche, especialmente entre las 22 y la medianoche. Mientras que desde YPF, a quien apuntaron los vecinos como el causante del malestar, hoy manifestaron que "no hay ninguna situación en Refinería que tenga que ver con los olores". Todos los afectados coincidieron en los mismos efectos, que aún persistían hoy: "El olor hace arder la garganta y picar los ojos". Incluso algunos hablaron  de "dolor de cabeza".

Muchos de los reclamos los hicieron vecinos de Villa Castells, City Bell, Gonnet y Ringuelet, pero también de la zona de El Dique de Ensenada y distintos sectores de Berisso, como así también del centro platense. Todos ellos reportaron un olor nauseabundo que, aseguran, se metía dentro de las casas, obligaba a cerrar puertas y ventanas y generaba dolor de cabeza inmediato, ardor en la garganta, irritación en la nariz y dificultades para respirar.

Tal como informó EL DIA, los mensajes se multiplicaron con el correr de los minutos y reflejaron la preocupación generalizada. “Soy Diego. Me comunico desde la calle 502 y 10 de Villa Castells, para informarles sobre un olor nauseabundo en el ambiente. Un olor típico de un solvente. Muy fuerte. Tuvimos que cerrar toda la casa e irnos adentro porque genera dolor de cabeza inmediato. No sabemos de dónde es”, relató uno de los vecinos afectados, que además señaló que otros frentistas de la zona también lo habían reportado.

En paralelo, desde la zona de bajada de la Autopista La Plata–Buenos Aires, otro mensaje advertía sobre “un olor muy fuerte a goma quemada” y preguntaba si alguien podía averiguar de dónde provenía. La misma descripción se repitió en distintos puntos. En Ringuelet, una vecina escribió que el olor era “horrible, como a destilación baja de combustibles, como a kerosene” y que invadía el interior de las viviendas. En la calle 8 entre 511 y 512, también en Ringuelet, denunciaron “un fuerte olor a quemado” sin identificar su origen.

En Gonnet, los testimonios fueron aún más contundentes. “Estamos en Gonnet y se siente un olor a neumáticos quemados que no se puede respirar. ¿Ocurre también en otras zonas de La Plata? En todo Gonnet no se puede respirar”, señalaron desde 490 entre 16 bis y 17. Otros hablaron de “nube de olor a plástico quemado” que se extendía también hacia City Bell. En Belgrano y 480, en City Bell, describieron un “fuertísimo olor a caucho quemado”, que también se percibía en Villa Castells, en 467 y 28.

Las referencias se repitieron en puntos como 502 y 11; 4 y 518; Centenario y 508; Belgrano y Lacroze; Gorina; City Bell en inmediaciones de República de los Niños; y 16 y 487. En todos los casos, el patrón es similar: olor intenso a combustible, solvente, plástico o goma quemada, con efectos físicos inmediatos. “Olor a veneno en zona Villa Castells, Gonnet y Ringuelet. Tuvimos que cerrar las ventanas porque nos hacía mal”, expresó otro frentista.

Esta mañana los mensajes siguieron en el mismo tono. "Soy vecina de Destilería en el El Dique. Anoche salí y sentí un olor muy fuerte que lastimó la nariz, y vimos humo blanco que salía de YPF", indicaron. Otra vecina habló de un "olor a goma y caucho quemado" en Villa Castell. 

Mientras que Claudia dijo que "el fuerte olor que se sintió anoche en City Bell me ha generado un fuerte ardor de garganta, dolor de cabeza y malestar en el pecho". Y agregó: Me asusté porque se me había comenzado a hinchar la boca. Es preocupante porque lo largan a la madrugada o a la noche muy tarde".

Cabe destacar que muchos de los afectados se comunicaron con la línea municipal 147 de Atención Vecinal. Sin embargo, según relataron, la respuesta fue que "si no se puede determinar con precisión el origen del olor no es posible intervenir". También hubo llamados a los bomberos, aunque, de acuerdo con los testimonios, tampoco pudieron aportar información sobre algún incidente específico.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

