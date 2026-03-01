VIDEO. Destrozaron el portón de una casa en La Plata, robaron una moto y escaparon a toda velocidad

La inseguridad golpeó este sábado por la mañana a una familia de la zona de calle 159 entre 46 y 47. Un grupo de al menos cuatro delincuentes protagonizó un violento robo contra una vivienda. Los sujetos forzaron el portón mecánico hasta que la estructura cedió y permitió el ingreso de la banda.

En una maniobra que duró menos de un minuto, los malvivientes se apoderaron de una motocicleta Yamaha FZ SD 150. A pesar de haber alertado a los dueños de la vivienda, los ladrones escaparon a toda velocidad por las calles del barrio.

El hecho ocurrió durante la mañana del sábado y quedó registrado de forma nítida por los dispositivos de vigilancia de la casa. En el video se observa el momento exacto en el que los individuos arribaron al lugar y atacaron el acceso principal.

Tras forzar las rejas, dos de los ladrones entraron al garage mientras sus cómplices brindaron apoyo desde la vereda. Una vez que sacaron la moto a la calle, el grupo huyó del lugar antes de la llegada de la policía.

La víctima realizó la denuncia correspondiente y aportó las pruebas fílmicas a los investigadores. Por el momento, la policía analiza las cámaras de seguridad de las cuadras aledañas para identificar la ruta de escape que tomaron los delincuentes con el rodado.