La falta de agua enciende las alarmas en los barrios en La Plata en medio del calor extremo: crecen las quejas
El Gobierno consiguió su ley de blanqueo: las reformas en el sistema tributario
Arde La Plata: la ola de calor toma impulso este sábado y se dispara el termómetro
VIDEO. La pirotecnia detona violencia: un ruido que enciende el conflicto vecinal
Navidad sangrienta: el acusado reconoció que mató a su vecino
VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
Imputan a “Chiqui” Tapia y a Toviggino por una millonaria retención de aportes en la AFA
Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”
La agenda deportiva del último sábado del año: partidos, horarios y TV
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
Los números del Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000
La Corte Suprema advierte que opera al límite y reclama volver a cinco miembros
El 8 de febrero, día clave para la presentación de listas en el PJ
El calor es agobiante y viene algo peor: podría rozar los 40 grados el 31
Ya salió el calendario de feriados y fines de semana extra largos de 2026
Un incendio en una cantera generó temor y volvió a encender reclamos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, con el que aspira a fomentar el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal, uno de los objetivos que se propuso el ministro de Economía, Luis Caputo, y que recibió apoyo del presidente Javier Milei.
Fue por 43 afirmativos y 26 negativos. Más allá del bloque libertario, la iniciativa fue apoyada por el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), senadores -incluso peronistas- con terminales en gobernadores y otros que juegan en solitario en la Cámara alta. El rechazo vino por parte de la totalidad de la bancada del peronismo-kirchnerista que lidera José Mayans.
La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.
Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.
Esto implica que ARCA solo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno reparte cal para pintar los dólares del colchón
LE PUEDE INTERESAR
Fuerte cruce entre una senadora del PJ y Villarruel
El artículo 39 del proyecto "establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos".
Aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).
Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.
Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.
Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí