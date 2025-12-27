Fuerte cruce entre una senadora del PJ y Villarruel

La senadora fueguina Cristina López, del PJ, cuestionó ayer en el recinto a la vicepresidenta Victoria Villarruel por el desalojo de la oficina parlamentaria que ocupaba en el edificio histórico de la calle Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos.

López denunció que la gente de seguridad del Senado, la echó de la oficina y le cambió la cerradura a la puerta. Además acusó al personal de la Cámara alta de provocarle “empujones y tocamientos impúdicos”

La vicepresidenta le contestó diciendo que hubo una “usurpación” de la oficina por parte de la senadora justicialista.

Mientras esto ocurría, la senadora del PRO y aliada del Gobierno, Victoria Huala, intentó hacer callar a la legisladora fueguina que fuera de sí le dijo a Huala: “callate mamarracho”.

Después de insultar a la legisladora del PRO, Cristina López en lugar de calmarse subió el tono de su protesta y pidió una cuestión de privilegio directamente contra la presidenta de la Cámara alta. Habló de un “intento de censura” y centró su discurso en una “profunda preocupación democrática”, ya que -aseguró- en el Senado “reinan el autoritarismo y el abuso de poder”.

“Lo digo sin vueltas y de cara a usted, señora Presidenta. Todo lo que pasó en el último mes es un acto de represalia política porque juré por los 30 mil desaparecidos”, expresó López.

El cordobés Luis Juez defendió luego a la senadora fueguina, a la que le pedían a los gritos desde la bancada libertaria que dejara de hablar. Y le solicitó a Villarruel que le dejara terminar a López su cuestión de privilegio. “Puede gustarnos o no, pero está en su derecho”, aseguró.

Villarruel señaló, con cara larga y con irritación notoria en la voz: “A pedido del senador Luis Juez, le vamos a dar el tiempo que le faltaba para poder concluir su moción de privilegio. A continuación, la senadora López va a llevar a cabo su cuestión de privilegio, ¿o pasamos al senador [José Luis] Mayans?”.

“Usted bien lo dijo en un reportaje, Juez: parece que la Presidencia desconoce el reglamento de la casa”, remató López tras los dichos de Villarruel.