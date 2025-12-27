Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Contó con el apoyo de la oposición dialoguista

Respiro oficial: el Senado aprobó el Presupuesto

El oficialismo, finalmente, logró imponer su iniciativa, que obtuvo 46 votos a favor y 25 en contra. Hubo una abstención. Por primera vez Milei dispondrá de esta herramienta

Respiro oficial: el Senado aprobó el Presupuesto

Los libertarios Bullrich, Abdala y Atauche, antes de la votación / na

27 de Diciembre de 2025 | 01:41
Edición impresa

La Cámara de Senadores aprobó anoche el Presupuesto 2026 elaborado por el Poder Ejecutivo. La votación arrojó 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. De esta manera, la iniciativa, que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados, se transformó en ley.

Votaron a favor de la norma 20 senadores de La Libertad Avanza, los 10 de la UCR, 4 peronistas, 4 del PRO y 8 provinciales. En contra lo hicieron 23 integrantes del bloque kirchnerista que preside José Mayans y 2 peronistas de Convicción Federal.

En el caso de la votación en particular, el punto más polémico se produjo en el tratamiento del Capítulo 2 (el oficialismo había impuesto en votación que se votara por capítulos y no por artículos, como proponía el kirchnerismo). Este capítulo incluía el artículo 30, que elimina los pisos de inversión en los recursos destinados a educación y a ciencia y tecnología.

La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti se quejó de que no se permitiera votar nominalmente el artículo 30, en una medida que consideraba inconstitucional.

Pero la propuesta de la senadora no prosperó y la votación del Capítulo 2 (que incluía el polémico artículo 30) fue de 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones. A los 25 peronistas se sumaron los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger.

“Este Presupuesto no promete lo que no se puede cumplir”

“Este es un presupuesto que no promete lo que no se puede cumplir. No le miente a la gente. Es un presupuesto que propone vivir dentro de las posibilidades concretas de la Argentina”, afirmó la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en el final del debate.

“Y no es una ley más. Definimos si la Argentina vuelve a creer en sí misma. Es un punto de partida para refundar la historia emocional de la Argentina”, agregó.

El Gobierno vivió expectante la sesión en el Senado. El presidente Javier Milei la siguió desde la quinta de Olivos. Y en el despacho de la senadora Bullrich estuvieron el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; y su primo y subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

El oficialismo necesitaba una ley de Presupuesto 2026 para mostrar a los mercados y, sobre todo, al Fondo Monetario Internacional, que le había pedido al Gobierno la aprobación de este instrumento.

Tras obtener el quórum necesario, la sesión comenzó con 47 senadores presentes en el recinto. Antes, la vicepresidenta Victoria Villarruel le tomó juramento a Enzo Fullone, libertario rionegrino que reemplazó a Lorena Villaverde, quien no pudo jurar su banca por las impugnaciones a sus antecedentes judiciales vinculados con una causa por narcotráfico.

Crítica peronista

El formoseño José Mayans, jefe del bloque justicialista, cuestionó el discurso oficial sobre la baja de la inflación. “Es una medición mal hecha; los resultados están llenos de mentiras. Criticaban a Guillermo Moreno, pero esto es 10 veces peor”, dijo el senador por Formosa.

Sostuvo que hubo un “31 por ciento de inflación en dólares”. “¡En dólares! Somos el país más caro del mundo”, agregó Mayans. Y profundizó: “Es un país caro en dólares y bajo en salarios”.

“Nosotros no vamos a acompañar este presupuesto que representa la decadencia y la corrupción del Gobierno, que viene a tapar con un Presupuesto disfrazado de equilibrio público”, aseguró.

 

 

