El presidente ucraniano dijo que Moscú “no quiere la paz”

El calor tremendo y el viento, combo "explosivo" por los incendios en la Región
El calor tremendo y el viento, combo "explosivo" por los incendios en la Región
Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque
La falta de agua crea una terrible situación en los barrios de La Plata en medio del calor extremo
La tradición platense de los muñecos se reconfigura: dónde se quemarán este año
Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako
Dos cortes de luz afectaron zonas del Hospital Italiano, San Carlos y Gambier
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta
Con varias tapadas espectaculares del Dibu, Aston Villa se lo dio vuelta y le ganó a Chelsea
Colapinto revolucionó una localidad bonaerense: carnicería y mandados para "bajar un cambio"
Conmoción en La Plata: una mujer murió en un hipermercado de Camino Centenario tras descompensarse
¿Engañaron a Wanda Nara? Filtraron el audio de Martín Migueles a Claudia Giardone
"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad
A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón
VIDEO. Intento de robo en La Plata: cinco delincuentes forzaron un portón y escaparon corriendo
Fingir amor y desaparecer: Del “bombardeo de amor” al “ghosteo”
Arde La Plata: la ola de calor toma impulso este sábado y se dispara el termómetro
VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor y figura clave del Octeto Electrónico
VIDEO. La pirotecnia detona violencia: un ruido que enciende el conflicto vecinal en La Plata
El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió 800 millones: chequeá tu billete
Trump exige exponer todos los expedientes que involucren a demócratas en la trama Epstein: “¡Háganlos avergonzar!”
Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”
En 48 cuotas: cómo es el plan de Banco Provincia para comprar motos directo en la concesionaria
Sigue la inquietud, a solo nueve ruedas del pago a los bonistas
La agenda deportiva del último sábado del año: partidos, horarios y TV
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un ataque brutal con drones y misiles dejó muertos, heridos y a cientos de miles de personas sin luz ni calefacción
Escuchar esta nota
Kiev volvió a convertirse en un campo de fuego y terror. A horas de la reunión clave entre Donald Trump y Volodimir Zelenski en Florida, Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles que dejó muertos, heridos y a cientos de miles de personas sumidas en la oscuridad total, sin luz, sin calefacción y con el miedo instalado en cada rincón.
Según las autoridades ucranianas, una mujer de 47 años perdió la vida y decenas de personas resultaron heridas en un ataque que apuntó de manera brutal y directa a la capital. La magnitud del golpe fue tal que más de 320.000 personas quedaron sin electricidad y calefacción en pleno invierno. Para Zelenski, no hay dudas: “Moscú no quiere la paz, quiere quebrar a Ucrania”, escribió furioso en X.
Una lluvia de drones y misiles
La ofensiva rusa fue una de las más feroces en meses. Zelenski aseguró que “se lanzaron casi 500 drones y 40 misiles, incluidos Kinzhals”, un arsenal devastador dirigido a infraestructura energética y zonas civiles.
La capital tembló: 519 drones y 40 misiles se dirigieron a Kiev, de los cuales solo una parte pudo ser derribada. Uno de los proyectiles impactó de lleno en un edificio de viviendas y desató un incendio que dejó un muerto y 28 heridos, según el alcalde Vitali Klitschko. En las afueras, otra persona murió bajo los escombros.
Las autoridades confirmaron que cerca de 600.000 hogares quedaron sin electricidad. La ciudad entera amaneció con el rugido de las alarmas aún vibrando en los oídos.
Zelenski: “La respuesta debe ser contundente”
LE PUEDE INTERESAR
Crecen las dudas sobre cómo fue la muerte de Epstein
En un mensaje directo y desafiante, Zelenski lanzó: “¿Cuál es la respuesta de Rusia a las propuestas de paz? Más misiles, más terror. La presión internacional sigue siendo insuficiente”.
El mandatario ucraniano exigió a Estados Unidos y Europa usar “toda su capacidad” para detener a Rusia y insistió en que las defensas aéreas deben llegar ya, no después.
Rusia avanza y Ucrania pelea por no ceder territorio
El misilazo sobre Kiev cayó justo antes de la reunión de alto voltaje que Trump tendrá hoy con Zelenski en Florida. En esa mesa se debatirá el nuevo plan estadounidense de 20 puntos que busca congelar la línea del frente e incluso abre la puerta a que Ucrania retire tropas del este.
Pero las diferencias son profundas: Estados Unidos presiona para que Kiev abandone parte del territorio en Donetsk —el 20% que aún controla— algo que Zelenski rechazó de plano, salvo que el pueblo ucraniano lo apruebe en referéndum.
El plan propone además un control conjunto estadounidense–ucraniano–ruso de la planta nuclear de Zaporiyia, una idea explosiva en términos políticos y estratégicos.
Aunque Ucrania logró que Washington eliminara exigencias humillantes del plan anterior —como renunciar a la OTAN o aceptar la ocupación rusa desde 2014 como un hecho consumado—, Moscú igualmente reaccionó con furia y acusó a Kiev de “torpedear” las negociaciones.
Trump: “Zelenski no tiene nada hasta que yo lo apruebe”
En plena tensión global, Trump lanzó un mensaje que hizo ruido en todas las capitales del mundo: “Él (por Zelenski) no tiene nada hasta que yo lo apruebe. Veremos con qué llega”.
Además, se mostró optimista sobre un eventual acuerdo con Putin, una frase que cayó como una bomba en Kiev.
Escándalo en Ucrania: corrupción y allanamientos
Como si el ataque ruso no bastara, el país quedó sacudido por un nuevo escándalo: la agencia anticorrupción NABU denunció que varios diputados aceptaron sobornos y aseguró que intentó allanar oficinas, pero las fuerzas de seguridad se lo impidieron.
Este episodio estalla apenas semanas después de otro megacaso por la malversación de casi 100 millones de dólares en el sector energético. La tormenta política terminó con la renuncia del jefe de gabinete Andrii Yermak, mano derecha de Zelenski y principal negociador con Washington.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí