Gimnasia vs Estudiantes, guardia alta: confirmaron que Facundo Tello será el árbitro para el clásico platense de semifinales
3 de Diciembre de 2025 | 17:17

La AFA designó los árbitros de la Semifinal del Torneo Betano Clausura. Aquí todas las autoridades:

Domingo 7 de diciembre

19.00 Boca (1A) – Racing (3A) -TNT Sports / ESPN Premium-
Árbitro: Dario Herrera
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Sebastian Raineri
Cuarto árbitro: Sebastian Martinez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Fabrizio Llobet

Lunes 8 de diciembre

17.00 Gimnasia (7B) – Estudiantes (8A) -TNT Sports / ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
Cuarto árbitro: Sebastian Zunino
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suarez

