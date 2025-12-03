El TC vuelve a girar por Plaza Moreno: autos top y pilotos campeones que estarán en La Plata

Ley de Endeudamiento en Provincia: con negociaciones hasta último minuto, hay llamado a sesión
Para que el que gustan los fierros y sentir de cerca el rugido de un TC, es una chance linda para vivir en La Plata. A modo de presentación de lo que será la previa de la última fecha del Turismo Carretera, este jueves desde las 11 de la mañana volverán a girar por las calles platenses algunos autos de la categoría. El encuentro se dará en uno de los sectores más transitados y emblemáticos de la ciudad como es la Plaza Moreno.
Autos de todas las épocas
Para acercarse al público local, desde la Plaza partirán autos de diferentes épocas de la categoría como por ejemplo la Coupe de Juan Manuel Bordeu, el Ford Falcon campeón de Juan Manuel Silva, el Chevrolet Campeón del 2010 de Agustín Canapino y los autos actuales como el Camry de Andy Jakos y el Challenger de Martín Vázquez.
En el caso del vehículo de Bordeu estará al volante Gastón Mazzacane y en el de Silva irá el piloto local, Nicolás Moscardini.
La ACTC con actividades en escuelas
ACTC Educación realizará diversas actividades en La Plata. La Jornada Mecánica de Vehículos se desarrollará el jueves 4, de 14 a 18 horas, en la Escuela Técnica San Vicente de Paul, ubicada en la calle 116 y 43, en la ciudad platense.
Sergio Pendás y Pedro Viglietti, ingenieros y profesionales con amplia experiencia en el automovilismo, serán los encargados de dictar la capacitación. El Ford Mustang de Julián Santero estará a disposición para que los docentes puedan explicar en detalle cómo es un TC.
Allí sé que abordarán diferentes temas sobre la parte mecánica, técnica y aerodinámica de un Turismo Carretera. Además, se desarrollarán temáticas como la ingeniería en pista, la interpretación de datos, los conceptos de puesta a punto, la clasificación de tipos de chasis y de sistemas de suspensión en vehículos de tracción delantera, entre otros contenidos.
Gastón Mazzacane, piloto de TC y ex Formula 1, estará presente para desarrollar toda su experiencia y transmitir toda su sabiduría a los alumnos presentes.
En tanto que el viernes 5, en la Escuela Técnica San Vicente de Paul —lugar donde también se realizará la Jornada Mecánica— tendrá lugar el Taller de Educación Vial ACTC, de 9 a 13 horas, con la presencia de Julián Santero, actual campeón de Turismo Carretera.
La capacitación estará dirigida por Diego Garay y Claudio Alonso, quienes evaluarán a los alumnos a través de un test que plantea interrogantes como: ¿Por qué ocurren los siniestros viales?, ¿Cómo prevenirlos y reducir sus consecuencias? y ¿Qué acciones tomar ante una emergencia?
El programa propone reflexionar sobre temas esenciales: el uso responsable de bicicletas y motocicletas, la prevención de la alcoholemia, la importancia de ser pasajeros conscientes, el respeto por las normas del transporte público y la función de la policía en la investigación de siniestros.
Las actividades se desarrollan de forma interactiva y participativa, utilizando diversos recursos didácticos —monopatines, motos, vehículos de simulación, gafas y dispositivos especiales— además de simuladores viales y herramientas cognitivas que permiten recrear situaciones reales en un entorno seguro.
