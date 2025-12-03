Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Valeria Mazza se metió en la polémica y se distanció de Pampita: “Soy diferente, yo jamás he cobrado”

3 de Diciembre de 2025 | 07:50

Recordemos que, Mario Pergolini confesó que llamó a Pampita para que vaya como invitada a su programa, y que les pasó una tarifa. Ante esto, las opiniones empezaron a multiplicarse.

Así, Mario Pergolini abrió la polémica al contar que desde Otro día perdido buscaron invitar a Pampita, pero les quiso cobrar.

“Pero, Pampa, un presupuesto tenés cuando te chocan un auto. Un presupuesto tenés para otras cosas. No te diría que tenés un presupuesto para un programa”, fue parte del descargo del conductor del programa de El Trece.

Se supo además que, la tarifa de la modelo es en dólares, y llamó la atención pese a que es un dato que se conocía.

Ahora, quien se metió en la polémica fue Valeria Mazza, que se diferenció de su colega: "Soy diferente, yo jamás he cobrado", tiró Valeria. 

Por otro lado, sobre si iría al programa de Pergolini, Valera admitió que sí, pero hizo una salvedad. “Yo iría, pero no sé, tenemos que hablar primero con Mario, porque tenemos un pasado, así que vamos a ver si voy a lo de Mario, no lo sé”, cerró Mazza. 

