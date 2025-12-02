Polémica para regular Uber, Didi y Cabify

Kicillof volvió a pedir la votación del Financiamiento a la Legislatura
El impulso de dar un marco de actuación a las actividades de las empresas de aplicaciones de viajes como Uber, Didi y Cabify se metió ayer en forma de polémica en el Concejo Deliberante. Fue luego de que el bloque de concejales de UP presente un proyecto para la creación de un registro seguro de conductores de estas aplicaciones, como un “primer paso” en el camino de la formalización de la actividad en la Ciudad.
Sin embargo, al conocer la presentación, un concejal del PRO-JxC puso el grito en el cielo. Se trata de Nicolás Morzone, quien presentó un proyecto en este sentido a principios de año y se pasó todo el período denunciando que “lo habían cajoneado” sin estudiarlo.
Al conocer ayer que su par peronista Cristian Vander había presentado una iniciativa en este sentido para La Plata, con el acompañamiento de sus compañeros de Unión por la Patria, el concejal amarillo estalló a través de las redes sociales. “Felicitaciones por cambiar de opinión y entender que la tecnología y la democracia van de la mano”, lanzó Morzone arrobando a los ediles peronistas.
Según pudo saber EL DIA, el proyecto de Vander es sólo un puntapié para formalizar la actividad de estas aplicaciones en la Ciudad, las que hoy son consideradas “transporte ilegal”, haciéndolo “con el consenso de los taxistas y los remiseros para incluirlos a todos en una misma idea de trabajo”.
