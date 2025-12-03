Ley de Endeudamiento en Provincia: con negociaciones hasta último minuto, hay llamado a sesión
Las personas que participan del programa mesumo, que permite obtener puntos por los consumos realizados con las tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia, pueden canjear sus puntos por vouchers de descuento que podrán utilizar a través de Cuenta DNI.
Hay tiempo hasta el miércoles 10 de diciembre para realizar el canje. Para eso, hay que ingresar a www.mesumo.bancoprovincia.com.ar y hacer click en el banner de Fiestas. Allí hay tres opciones para elegir:
El cupón de descuento obtenido se podrá utilizar desde el 15 hasta el 31 de diciembre, en comercios adheridos a Cuenta DNI, pagando tanto con la modalidad QR como con Clave DNI.
Lo más interesante es que el cupón se puede acumular con otras promociones vigentes. Por ejemplo: una personal que canjea un voucher de 30% de descuento, el sábado 20 de diciembre puede aprovechar el beneficio en carnicerías y obtener un ahorro de hasta $27.000. Y si no alcanza el tope de ahorro en una sola compra, puede utilizar el saldo en otros consumos que realice hasta el 31 de diciembre.
Importante: el importe del descuento se verá reflejado en Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles siguientes a la compra.
Con este nuevo beneficio, que combina los consumos con tarjeta de crédito con las promociones de Cuenta DNI, Banco Provincia refuerza su compromiso de premiar la fidelidad de sus clientes y ofrecerles soluciones que facilitan las compras y generan ahorro en un momento clave del año.
Más sobre el programa mesumo
El programa mesumo de Banco Provincia funciona como un sistema de acumulación de puntos para clientes que realizan consumos con tarjetas de débito y crédito emitidas por el banco, así como ventas cobradas mediante la aplicación Cuenta DNI Comercios. Estos puntos pueden canjearse por productos y servicios publicados en un catálogo online.
Cómo funciona
Principales beneficios
