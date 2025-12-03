Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

La Ciudad

Cuenta DNI en diciembre: cómo obtener descuentos de hasta 40% acumulables con Banco Provincia

Cuenta DNI en diciembre: cómo obtener descuentos de hasta 40% acumulables con Banco Provincia
3 de Diciembre de 2025

Escuchar esta nota

 

Las personas que participan del programa mesumo, que permite obtener puntos por los consumos realizados con las tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia, pueden canjear sus puntos por vouchers de descuento que podrán utilizar a través de Cuenta DNI.   

Hay tiempo hasta el miércoles 10 de diciembre para realizar el canje. Para eso, hay que ingresar a www.mesumo.bancoprovincia.com.ar y hacer click en el banner de Fiestas. Allí hay tres opciones para elegir:   

  • 20% → con tope de $10.000 
  • 30% → con tope de $20.000 
  • 40% → con tope de $30.000
     

El cupón de descuento obtenido se podrá utilizar desde el 15 hasta el 31 de diciembre, en comercios adheridos a Cuenta DNI, pagando tanto con la modalidad QR como con Clave DNI.   

Lo más interesante es que el cupón se puede acumular con otras promociones vigentes. Por ejemplo: una personal que canjea un voucher de 30% de descuento, el sábado 20 de diciembre puede aprovechar el beneficio en carnicerías y obtener un ahorro de hasta $27.000. Y si no alcanza el tope de ahorro en una sola compra, puede utilizar el saldo en otros consumos que realice hasta el 31 de diciembre.  

Importante: el importe del descuento se verá reflejado en Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles siguientes a la compra. 

Con este nuevo beneficio, que combina los consumos con tarjeta de crédito con las promociones de Cuenta DNI, Banco Provincia refuerza su compromiso de premiar la fidelidad de sus clientes y ofrecerles soluciones que facilitan las compras y generan ahorro en un momento clave del año. 

Más sobre el programa mesumo  

El programa mesumo de Banco Provincia funciona como un sistema de acumulación de puntos para clientes que realizan consumos con tarjetas de débito y crédito emitidas por el banco, así como ventas cobradas mediante la aplicación Cuenta DNI Comercios. Estos puntos pueden canjearse por productos y servicios publicados en un catálogo online.  

Cómo funciona  

  • Adhesión: se realiza desde Home Banking BIP, aceptando términos y condiciones. Los clientes que usan Cuenta DNI Comercios quedan adheridos automáticamente. 
  • Acumulación de puntos:  
  • Compras con tarjetas de crédito y débito del Banco Provincia. 
  • Ventas cobradas con Cuenta DNI Comercios. 
  • Las tarjetas adicionales suman puntos en la cuenta del titular. 
  • El banco puede incorporar nuevos productos y servicios al programa.  

Principales beneficios  

  • Participación gratuita. 
  • Acumulación por consumos cotidianos (tarjetas y Cuenta DNI). 
  • Canje flexible por premios y experiencias en un catálogo online. 
  • Promociones especiales en fechas clave (como descuentos en Fiestas).

Visitá el portal de verano 

https://www.bancoprovincia.com.ar/home/promocionesverano 

