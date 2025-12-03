La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa
La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa
Distintos barrios de La Plata se encuentran este miércoles 3 de diciembre sin agua o baja presión. Según informó Absa, se desarrollan trabajos sobre la red de agua y perforaciones en varios puntos de la Ciudad.
Una de las intervenciones se realiza en la intersección de 27 y Boulevard 82, afectando el suministro de agua en el sector delimitado por 19 a 134; y de 32 a 38. En tanto que se trabaja sobre el equipo de bombeo ubicado en 155 y 520, que afecta el servicio de agua de 155 a 161; y de 520 a 526.
En simultaneo, continúan las tareas anunciadas por vinculación de perforación en 137 y 85, pudiendo causar baja presión y/o falta de agua en el cuadrante de 131 a a 137 y de 76 a 90. Mientras que "una falla en el suministro de energía impide el accionar de la perforación de agua de 20 y 90, afectando el sector delimitado por las calles 17 a 22; y de 84 a 90", explicó la empresa.
Por último, Absa informó que "producto de trabajos en la red de agua se encuentra afectado el suministro en dos sectores de City Bell". En ese sentido se indicó que "una de las intervenciones corresponde al tendido de cañerías sobre calle 476 desde 14c hasta Camino General Belgrano, afectando el servicio en el sector de 17 a 24; y de 471 a 480".
Además se llevan adelante tareas de mantenimiento sobre la perforación de agua ubicada en Camino Centenario y 460, "por lo que se registra baja presión o falta de agua el sector comprendido por Camino Centenario a 17; y de 460 a 462", expresaron los voceros.
En todos los casos "se solicita a las personas usuarias, cuidar las reservas de agua domiciliarias y usarlas sólo para hidratación y quehaceres impostergables, hasta la normalización del servicio".
