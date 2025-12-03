La historia viva de la medicina: todos los nombres de los 160 médicos que serán homenajeados hoy
La historia viva de la medicina: todos los nombres de los 160 médicos que serán homenajeados hoy
En el Día del Médico, La Plata será sede de un homenaje a los profesionales de la salud, organizado por el colegio de Médicos Distrito 1 (que integra La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena, San Vicente). Se trata de un reconocimiento a quienes cumplieron 25 y 50 años de egresados.
La ceremonia se realizará en el Salón Dorado del Palacio Municipal de La Plata (12 entre 51 y 53), desde las 18, con la presencia de autoridades municipales, legisladores, concejales, entidades de salud, y público en general.
Se informó que a los médicos que cumplen 25 años de egresados se les entregará un diploma alusivo y un pin del colegio de Médicos Distrito 1; mientras que los profesionales que cumplen cinco décadas de su titulación recibirán una medalla y un diploma de honor.
En tanto, médicos jubilados de nuestra ciudad nucleados en CEMEJUPE, también celebraron su día y compartieron las fotos a EL DIA:
Según se pudo saber, son más de 160 los profesionales que serán homenajeados hoy en el Palacio Municpal.
Esta es la lista completa de los profesionales que cumplen 25 años de egresados:
Aníbal Rubén Acuaro, Alejandra Cecilia Adamo, Luis Miguel Agabios, Diego Aggouras, Sebastián Alejandro Algeri, Eugenia Margarita Altamirano, César Adrián Altamirano, Leandro Alves, Andrés Germán Alza, Claudia Carolina Andrade Carrasco, Roberto Javier Angeloff, Luciano Alberto José Astudillo, Jorge Enrique Atoche Kong, Liliana Dolores Ávila, María Elizabeth Banega, Francisco Ignacio Barraza, Juan Carlos Battista, Mario Roberto Benvenuto, Gustavo Gabriel Bianchi Villafañe, José Alberto Biesa, Paula Borobia, Yael Silvina Borojovich, Federico Gabriel Branz y Ricardo Javier Briasco.
Silvia Gisela Burzminski, Adelaida Caramelli, Carlos Alberto Carriqueo, Jean Paul Carrizo Dupuy, Carlos Marcelo Céspedes, Pedro Oscar Chaumeil, Patricia Mabel Chayle, Claudia Alejandra Chirino, Christian Daniel Ciccone, María Verónica Contreras, Enrique Rubén Correger, Cristian Cozzi, Aldo Miguel Ceferino Creton, Estela Susana Cuenca, Paula Alejandra Cundom, Pedro Eugenio D’Amico, Paola Andrea D’Cristofaro, Susana Verónica Da Costa, Andrea Verónica Das Neves, Laura Graciela De Irureta, Silvia Olga Delgado, Graciela Vanesa Di Battista, Pablo Gabriel Di Cicco y Elizabeth Fanny Di Stefano.
Fernando Gabriel Dittlar, Magdalena Clara Erriest, Carolina Escalante, Stella Maris Esposito, Ivana Leticia Esteban, Gustavo Ariel Esteban, Andrea Alejandra Fabris, Viviana Fanchiotti, María José Farina Ruiz, Raúl Martín Ferrer, Patricio Martín Flaherty, Octavio Gastón Fontana, Javier Franco Yalta, Viviana Beatriz Gallo, Néstor Fabián García, Patricia Alejandra Gargano, Ricardo Gabriel Gatti, Valeria Gianelli, Guillermo Jorge Gil Rothenburger, Leonel Gobbini, Diego Martín González Scotti, Claudia Daniela Gorriti y Gabriela Andrea Guidobono.
Cecilia Andrea Haring, Héctor Raúl Horiuchi, Manuel Martín Huamani Vásquez, Mara Lorena Ivanov, Pablo Ernesto Lisandro Jara, Carina Grisela Jomñuk, Martín Oscar Korsunsky, Ricardo Andrés Lacour, Olena Lapa, Hugo Fernando Lares, Horacio Joaquín Lassalle, María Julia Lombardi, Teresa María Dolores Longo, Claudio Javier López, Juan Pablo Luciani, Patricia Zulma Maggiora, Andrea Cecilia Mainella, Vanessa Mabel Marasa, Hugo Alberto Martínez, Rodrigo Matamoros, Claudia Andrea Memo y Federico José Méndez.
Claudia Mercedes Mercado, Maximiliano Carlos Mestroni, Ricardo Gabriel Miguez, Marina Miralles, Alejandra María Monetta, María Elena Morales Méndez, Alejandro Javier Moreda, Leticia Andrea Moreda, María Florencia Morteo, Roberto Fabián Mosqueda, Diego Hernán Muniagorri, Fernando Gabriel Luis Najt, Maribel Nancy Navajas, María Daniela Olave, Martín Eduardo Orellana, Roberto Silvio Ovando, Francisco Javier Oviedo, Gustavo Javier Pais, Julieta Palomeque, Claudio Daniel Pascucci, Patricio Tomás Pérez, Roberto Milton Perna y Fernando Gastón Perona.
Lorena Beatriz Praderio, María del Carmen Puente, Carla Andrea Puis Ramogida, Gabriel Alberto Raffin, Gisel Rahman, Carlos Guillermo Ramos, Martín Esteban Rebora, Mónica Rego, Diego Ernesto Rodríguez, María Celia Rodríguez, Alfredo Alejandro Romero Casasola, María Fernanda Romero Gauna, Sandra Analía Rubbo, Daniela Lorena Sagasta, Pamela Saldías, Facundo Nicolás Salvatori, Diana Noemí Sánchez, Andrés David Sánchez, Claudia Beatriz Sánchez Paternoster, Leopoldo Saraví, Andrea Leticia Savini y María Alicia Scarponi.
Vanina Laura Schbib, Tamara Cristina Schwartzberg Iraizoz, María Silvana Sinchich, Luciana Spizzirri, Karina Fabiana Storari, Paula Adriana Suárez, Marcela Alejandra Toller, Nora Sofía Torossián, Adrián Gustavo Traverso, Daniela Tupa, Hernán Darío Valente, Fabián Gabriel Veltri, Guillermo Facundo Vieytes, Geraldine Vittar Smith, Jorge Enrique José Zamar y María Gabriela Zapata Caamaño.
Los médicos que serán homenajeados por los 50 años de egresados:
Roberto Carlos Abadie, Raúl Abramovich, Hebe Almada, Claudia Graciela Luján Anfossi, Carlos Raúl Anglada, Miguel Ángel Aragón, Alfredo Silvio Arturi, Rosa Ángela Attanasio, Antonio Aued, Francisco Eusebio Balmaseda, Clara Lía Barragán, Alicia Cecilia Barutta, Rubén Enrique Bernasconi, Juan Jacinto Bertolotti, Graciela Agustina Bessuejouls, Eduardo Armando Bonelli, Carlos Alberto Bottani, Gustavo Ernesto Bravo Almonacid, Juan José Bruni, Jorge Alberto Busetto, Víctor Hugo Butrón Guzmán.
Osvaldo Raúl Calaramo, Jorge Antonio Canelo, Horacio Antonio Carbajal, Adriana Haydée Cariño, José Luis Carrera, Alberto Oscar Cicchino, Juan Carlos Cilia, Edgardo Romildo Cisilino, Susana Isabel Comasco, Domingo Antonio Cosentino, Alfredo Eduardo De Barrio, Miguel De Luca, Alfredo Carlos Del Río, Hugo Ricardo Dellagiovanna, Ricardo Norberto Devriendt, Aníbal Roberto Di Luca, Roberto Jorge Dossena, María Victoria Espinel, Omar Fernández Giachella, Mario Luis Ferreyra.
Alicia María Florián, Carlos Nicolás Formoso, José Forte, Rosa Isabel Fusi, Nilda Aurelia Galina, María Magdalena Garay, Miguel Amadeo García Olivera, Pedro Rafael Gargoloff, Juan Manuel Garro, Héctor Luis Giacobbe, Miguel Ángel Giusti, Daniel Manuel Guichón, Ilyas Gulayin, María Delia Guzmán, Marta Celina Jones Bernal, Silvia Marta Kirilosky, Roberto José Lazzari, Susana Irma Linares, Raúl Arturo López, Alcides Antonio Lorenzo, Gustavo Ángel Luque.
Pedro Lylyk, Teresa Alicia Maio, Luis Alberto Maiola, Roberto Eugenio Manuele, Gabriel Alfredo Martí, Jorge Guillermo Martínez, Rubén Antonio Martínez, Enrique A. Micheli, Ana Lía Molina, Antonieta María C. Natoli, María Cecilia Negri, Alberto Federico Pagola, Rodolfo Rafael Palermo, Lourdes Martha Paniagua Romero, Luis Carlos Pedersoli, Eduardo Alfredo Pezzotti, Horacio Manuel Pianzola, María Teresa Picciola Marino, Arturo Pomar, Gustavo Juan Rinaldi.
Lidia Isabel Ristucci, Daniel Eulogio Rodríguez, Mónica Analía Roleri, Silvia Edith Romay, Alicia Elba Rositto, Dora Albina Rossi, Juan Ricardo Sadi, Juan Carlos San Román, Silvia Zulema Sierra, Ricardo Raúl Sosnowski, Alberto Guillermo Spinelli, Alicia Enriqueta Stagnaro, Rubén Alberto Storino, Juan Carlos Tealdi, Roberto Gregorio Torrijos, Gloria Nélida Ugarte, Liliana Mónica Valenti, Hugo Oscar Vázquez, Silvio Abelino Velázquez, Raúl Venanzoni, Osvaldo Pedro Verona, Lilian Nora Verzeri, María Luciana Vidal, Antonino Horacio Viscuso, Leticia Beatriz Vittone, Brígida Ana A. von Goeckingk, Rodolfo Marcel Zaratiegui.
Como se dijo, los médicos celebran hoy su día, declarado tras una propuesta de un infectólogo cordobés en coincidencia con el nacimiento de Carlos Juan Finlay, médico cubano que confirmó la teoría sobre la propagación de la epidemia amarilla. En la Ciudad, el colegio de Médicos que tiene cabecera en La Plata, realizará un acto de reconocimiento a los profesionales de la salud egresados hace 25 y 50 años.
La conmemoración internacional es una jornada que fue impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para reivindicar a los médicos “como un eslabón esencial” de la sociedad.
La efeméride fue avalada por la OPS en 1953 con una propuesta que elevó la Federación Médica Argentina por medio del infectólogo cordobés, Remo Bergoglio, en el Congreso Panamericano que se llevó a cabo en Dallas, Texas.
Se eligió esta fecha ya que coincide con el nacimiento de Carlos Juan Finlay (1833-1915), un médico cubano que confirmó la teoría sobre la propagación de una epidemia, la de la fiebre amarilla. Comenzó a estudiar esta enfermedad en 1865, y en 1881 presentó su hipótesis a la Academia de Ciencias de La Habana con el título “El mosquito hipotéticamente considerado como agente transmisor de la fiebre amarilla”.
