El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
Fuerte retroceso de la UNLP en un ranking regional y Argentina se queda sin representantes en el top 50
Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión
Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell
Picante mano a mano: Florinda Meza le confesó a Moria Casán cómo fue la primera vez que hizo el amor con Roberto Gómez Bolaños
Punto de fuga: la explicación final para cerrar la polémica del gol de Gimnasia a Barracas
Los Pumas, con Fiji, España y Canadá: cómo llegan al Mundial los rivales del seleccionado argentino
ARBA suspenderá a agentes de recaudación que retuvieron más de $100 millones y no los ingresaron
Del secundario a la vida: son de La Plata y llevan medio siglo de reuniones y viajes
Las mansiones de Tapia y un exclusivo inmueble no declarado, bajo la lupa
Catupecu Machu: el grito de una generación vuelve a sonar en el Teatro Ópera
Por qué este miércoles no hay clases en las escuelas secundarias de La Plata
¿Beto vs. Edith?: el peor final para el matrimonio televisivo
Luego de la operación: la familia de José Alperovich aportó detalles y habló de Marianela Mirra
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Se definió el valor del salario mínimo: los nuevos montos y a quiénes alcanza
Arranca este miércoles un mini verano en La Plata: ¿a cuánto se eleva la temperatura?
Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata
Cuenta DNI activó hoy una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Dolor en La Plata por la muerte de Horacio D’Alessandro, referente del arte platense
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados
Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Florinda Meza visitó a Moria Casán en su programa y contó de todo.
Luego de dar detalles sobre el vínculo con los seis hijos de Roberto Gómez Bolaños y su exmujer, Graciela Fernández, se animó a contar cómo fue la primera vez que hizo el amor con el comediante.
Así, la actriz explicó que Chespirito la cortejó durante cinco años. La cita romántica se dio en la habitación de un hotel chileno el 12 de octubre de 1977, luego de bailar y cantar en el bar del lugar. “Fue esa vez y nunca más volvió a suceder. No se me tiró encima ni me besó. Hablaba del gran vacío que tenía adentro”, reveló sobre la previa al acto sexual.
Meza sostuvo que luego de ese encuentro íntimo no quiso repetirlo: “Estaba aterrada. Me di cuenta que había dado un paso poco inteligente. Si seguíamos haciendo el amor se iba a perder el climax. Ser su amante no era mi meta, por eso no tuvimos nada más hasta que se fue de su casa”.
Por otra parte, “Doña Florinda” contó que Roberto se fue de la casa solo con un bolso repleto de cuadernos y lápices, y una máquina de escribir. No tenía ropa y fue ella quien le compró cuando se le instaló en su hogar.
“Le dije que no quería ser una más de sus mujeres, quería ser ‘la’ mujer. A eso me contestó que cuando el vaso está lleno no le cabe nada más. Su exmujer me llamó una vez, pero me dijo que su coraje no era conmigo, sino con él. Era una mujer celosa Graciela, pero tenía razón en serlo", expuso.
LE PUEDE INTERESAR
Luego de la operación: la familia de José Alperovich aportó detalles y habló de Marianela Mirra
Por último, ante las preguntas de Moria, Meza reconoció que una vez en su casa volvió a tener sexo con Chespirito, y en más de una ocasión se bañaron juntos y lo hicieron en la ducha. “Después de su muerte no volví a tener relaciones con nadie”, cerró Florinda.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí