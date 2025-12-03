Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Picante mano a mano: Florinda Meza le confesó a Moria Casán cómo fue la primera vez que hizo el amor con Roberto Gómez Bolaños

3 de Diciembre de 2025 | 08:41

Florinda Meza visitó a Moria Casán en su programa y contó de todo.

Luego de dar detalles sobre el vínculo con los seis hijos de Roberto Gómez Bolaños y su exmujer, Graciela Fernández, se animó a contar cómo fue la primera vez que hizo el amor con el comediante. 

Así, la actriz explicó que Chespirito la cortejó durante cinco años. La cita romántica se dio en la habitación de un hotel chileno el 12 de octubre de 1977, luego de bailar y cantar en el bar del lugar. “Fue esa vez y nunca más volvió a suceder. No se me tiró encima ni me besó. Hablaba del gran vacío que tenía adentro”, reveló sobre la previa al acto sexual.

Meza sostuvo que luego de ese encuentro íntimo no quiso repetirlo: “Estaba aterrada. Me di cuenta que había dado un paso poco inteligente. Si seguíamos haciendo el amor se iba a perder el climax. Ser su amante no era mi meta, por eso no tuvimos nada más hasta que se fue de su casa”.

Por otra parte, “Doña Florinda” contó que Roberto se fue de la casa solo con un bolso repleto de cuadernos y lápices, y una máquina de escribir. No tenía ropa y fue ella quien le compró cuando se le instaló en su hogar.

“Le dije que no quería ser una más de sus mujeres, quería ser ‘la’ mujer. A eso me contestó que cuando el vaso está lleno no le cabe nada más. Su exmujer me llamó una vez, pero me dijo que su coraje no era conmigo, sino con él. Era una mujer celosa Graciela, pero tenía razón en serlo", expuso.

Por último, ante las preguntas de Moria, Meza reconoció que una vez en su casa volvió a tener sexo con Chespirito, y en más de una ocasión se bañaron juntos y lo hicieron en la ducha. “Después de su muerte no volví a tener relaciones con nadie”, cerró Florinda. 

