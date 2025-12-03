Nació el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort: qué se sabe de su salud tras la internación

Rocío Marengo tuvo a su primer hijo, Isidro, a los 45 años, junto al empresario Eduardo Fort, tras haber pasado por una internación preventiva hace menos de cinco días.

Según se supo a través de la comunicadora “Pochi” de Gossipeame, el recién nacido y sus padres “están bien”, al igual que al ser dada de alta de la reciente hospitalización.

Si bien el procedimiento hospitalario ocurrió en el Hospital Otamendi, hace más de cinco días, cuando Marengo alcanzaba la semana 33 de embarazo, se calcula que actualmente, habría llegado al parto a las 34 semanas, es decir que el pequeño habría nacido a los ocho meses de gestación.

Por su parte, Fort, de manera paralela a su paternidad, atraviesa su momento más delicado, ya que el empresario y presidente de Felfort quedó bajo un embargo de gran magnitud y fue inscripto como deudor alimentario, en el marco de una causa iniciada por su ex esposa, Karina Antoniali.