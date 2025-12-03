Punto de fuga: la explicación final para cerrar la polémica del gol de Gimnasia a Barracas

El gol de Manuel Panaro para Barracas Central frente a Gimnasia volvió a encender el debate sobre el uso del VAR en el fútbol argentino. La jugada, que inicialmente dejó dudas sobre la posición de Jeremías Merlo, fue chequeada durante varios minutos antes de ser convalidada. En TyC Sports, el periodista Lucas Beltramo aportó una explicación técnica que rápidamente se viralizó: la importancia del punto de fuga para trazar las líneas del fuera de juego.

Beltramo, conocido por sus análisis detallados en situaciones de VAR, buscó responder por qué la imagen mostrada en la transmisión parecía confusa para muchos espectadores. Según él, la percepción del público suele chocar con la lógica geométrica con la que trabaja el sistema.

Gol de Gimnasia a Barracas, punto de fuga y perspectiva, explicados en un minuto y medio. Porque la TV es servicio. pic.twitter.com/ArnZNVzKX9 — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) December 2, 2025

“Para que estén bien tiradas las líneas deben confluir en un mismo punto de fuga”, explicó durante el programa, señalando que las líneas que se proyectan en la pantalla no son paralelas en el sentido tradicional, sino que respetan la perspectiva de la cámara utilizada.

El periodista aseguró que uno de los errores habituales del televidente es creer que la línea del área grande debe verse perfectamente paralela a las líneas generadas por el VAR. Beltramo lo desmintió con claridad: “La gente mira esto y dice que la línea del área grande tiene que ser paralela hasta el final, pero no”, remarcó, subrayando que en una imagen con perspectiva las líneas paralelas en la realidad convergen visualmente.

Para ilustrar su punto, utilizó una comparación que se volvió tendencia en redes: “Es como las vías del tren. La distancia de las vías siempre es la misma, pero cuanto más lejos están, más cortas se ven”.

De esa forma intentó justificar por qué el VAR determinó correctamente que Merlo estaba habilitado al momento de asistir a Panaro, pese a que la toma televisiva podía dar la sensación contraria.