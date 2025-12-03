Un platense entre "Los personajes del año", rodeado de Mirtha, Moria, Wanda y varias figuras más

La historia viva de la medicina: los nombres de los 160 médicos que serán homenajeados hoy en La Plata
La gala de Los Personajes del Año volvió a reunir a las figuras más destacadas del espectáculo, el deporte, los medios y las redes, y entre nombres consagrados como Mirtha Legrand, Moria Casán, Wanda Nara, Nicolás Occhiato, Leandro Paredes, Darío Barassi o Pampita, hubo una presencia que sorprendió y confirmó un fenómeno en ascenso: Marcos Giles, el platense que en cuestión de meses pasó de ser un creador de contenido en redes a convertirse en una de las caras más reconocibles de Luzu TV… y en parte de una de las parejas del momento.
Giles llegó a la gala acompañado por Ángela Torres, con quien blanqueó su relación este año y cuyo vínculo lo colocó definitivamente en el radar masivo. La actriz y cantante lo presentó como su pareja semanas atrás, y desde entonces la atención mediática sobre él se multiplicó, al mismo tiempo que sus participaciones humorísticas y sus entrevistas virales en Tik Tok, Instagram y X seguían sumando reproducciones.
La revista Gente lo eligió como parte del listado de “Los Personajes del Año”, un reconocimiento que refleja no solo su popularidad entre el público joven sino también su irrupción en la conversación cultural de 2024 y 2025. Su estilo descontracturado, su humor filoso y su participación como columnista en programas de streaming lo transformaron en uno de los nombres fuertes de la nueva camada de comunicadores digitales.
En la foto final, Marcos Giles compartió escena con figuras de todos los ámbitos: Migue Granados, Yanina Latorre, Mora Casán, Ángel de Brito, Luck Ra, Morena Beltrán, Nico Vázquez, Luquitas Rodríguez, Juli Poggio, Evangelina Anderson, Gastón Edul y Rodolfo Barili, entre muchos otros. Un grupo heterogéneo que combina trayectoria, impacto mediático y actualidad cultural, donde el joven platense se mezcló con naturalidad.
