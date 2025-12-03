Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Lo detestan": Rial reveló quién filtró la famosa nota de Viale a Milei que terminó en escándalo
3 de Diciembre de 2025 | 16:13

"¿Saben por qué salió al aire la interrupción en la nota de Viale con Milei?", convidó Jorge Rial a sus compañeros de Radio 10 este miércoles al recordar la entrevista histórica del periodista al presidente en la que Santiago Caputo obligó a Viale a borrar una pregunta para que Milei no tenga problemas en la Justicia.

Fue en febrero de este año. En el medio de una respuesta sobre si el famoso tuit de la estafa $LIBRA lo había escrito como ciudadano o como presidente, el entonces asesor de Milei decidió cortar la entrevista y Jonatan aceptó sin chistar.

Y disparó: "Porque sus compañeros lo detestan, lo odian. Lo hicieron a propósito". 

 

