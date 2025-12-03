Alacranes en La Plata: investigadores de la UNLP trabajan en un antídoto para el veneno

Investigadores de la UNLP (Universidad Nacional de La Plata) trabajan en un antídoto para el veneno de los alacranes en la Región, ante el incesante incremento de ejemplares en la capital provincial. La misma está articulada con el Ministerio de Salud de la Provincia.

El Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (Cepave) de la UNLP, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) llevan adelante las investigaciones junto a un equipo que recolecta ejemplares para su estudio, permitiendo acceder a información que permita armar planes de prevención.

Vale destacar que las picaduras de alacranes o escorpiones deben ser denunciadas y asistir rápidamente a un centro médico. El cuadro clínico que puede provocar la picadura es escorpionismo y lo transmite el Tityus, una de las 1500 especies conocidas.

En Argentina, indicaron los expertos, hay cerca de 60 especies divididas en dos familias. El veneno de Tityus puede traer síntomas diversos y dolor intenso, aumentando su aparición durante los últimos años en localidades como La Plata, Quilmes, San Nicolás, Chacabuco, Ramallo, Pergamino y Lincoln.

Ante la aparición de alacranes en La Plata, se puede denunciar al (0221) 566-0833, (011) 5060-9207 o @ciencia.escorpion (Instagram) para que los expertos de Cepave puedan retirar el espécimen.