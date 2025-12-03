Ley de Endeudamiento en Provincia: con negociaciones hasta último minuto, hay llamado a sesión

Luego del intento fallido de la semana pasada, el oficialismo buscará este miércoles sancionar el proyecto de ley que habilita a Axel Kicillof a tomar deuda por 3685 millones de dólares en una doble jornada legislativa en Diputados y Senadores, a la que se llega en medio de tensas negociaciones y -aunque en el peronismo son moderadamente optimistas-, sin un acuerdo cerrado con sectores de la oposición que permitan tener certezas sobre el resultado final.

La aprobación del proyecto le viene siendo esquiva a Kicillof porque, a diferencia del Presupuesto y la Ley Fiscal para 2026, el endeudamiento requiere dos tercios de los votos, y los números no estaban. Ahora el gobierno avanza en acuerdos para llegar a la cifra deseada y que en la sesión de este miércoles se sancione la Ley de Financiamiento.

Las negociaciones, que se prolongaron durante toda la jornada, terminaron con el foco puesto en los pasos que darán dos bloques el particular el PRO y los sectores radicales de Somos Buenos Aires y UCR + Cambio Federal: allí estaría la clave para que la oposición reúna o no los 30 votos que le permitirían bloquear los dos tercios que necesitan el peronismo y sus aliados para que el proyecto sea ley en las dos cámaras, justo antes de que se produzca el recambio parlamentario.

Del otro lado, además de los legisladores de Unión por la Patria -kicillofistas, massistas y camporistas-, un sector de la UCR de vínculo estrecho con el foro de intendentes de ese espacio, estaba cerca del respaldo, al igual que el Nuevos Aires, que ya apoyó el viernes pasado. También había confianza en sumar a Unión y Libertad, que ingresaron como libertarios pero tienen vpinculos con el massismo.

El Proyecto de Ley de Financiamiento despachado favorablemente por la Comisión de Presupuesto e Impuestos de Diputados, autoriza al Poder Ejecutivo provincial a tomar un total de deuda de U$S 3.685 dólares, distribuidos así: U$S 1045 millones para amortizaciones de deuda; U$S 1990 destinados a gastos del sector público; U$S 250 millones para que la Tesorería General de la Provincia pueda emitir Letras del Tesoro en peso u otras monedas; U$S 200 millones para la empresa estatal Buenos Aires Energía; y U$S 200 millones para Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

Kicillof había advertido el lunes sobre los problemas que tendría su administración sin el endeudamiento. “De no tenerlo, no se como sería. Porque no estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de la deuda sacando recursos a la Salud o la Seguridad Social”, dijo.