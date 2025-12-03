Cayó “Cachorra” Vargas, la viuda negra que mató al veterano de Malvinas que se enamoró de ella

Ley de Endeudamiento en Provincia: con negociaciones hasta último minuto, hay llamado a sesión
Ley de Endeudamiento en Provincia: con negociaciones hasta último minuto, hay llamado a sesión
En la Autopista La Plata: manejaba borracho un VW Bora y atropelló a un motociclista
Con la presencia de Milei, juraron los nuevos diputados y Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara
La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa
El TC vuelve a girar por Plaza Moreno: autos top y pilotos campeones que estarán en La Plata
La historia viva de la medicina: los nombres de los 160 médicos que serán homenajeados hoy en La Plata
Así sería el sistema que busca regular Didi, Uber y aplicaciones de transporte en La Plata
Papelón de Sofi Martínez en MasterChef: no conoce ‘La Mano de Dios’
Un platense entre "Los personajes del año", rodeado de Mirtha, Moria, Wanda y varias figuras más
Alacranes en La Plata: investigadores de la UNLP trabajan en un antídoto para el veneno
Punto de fuga: la explicación final para cerrar la polémica del gol de Gimnasia a Barracas
¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026
"Lo detestan": Rial reveló quién filtró la famosa nota de Viale a Milei que terminó en escándalo
Favaloro y el Papa Francisco, juntos en un emotivo mural en La Plata: la alegría de los vecinos
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Reclamo en Fiscalías de La Plata a casi un año de la muerte de Agustín Arévalo
Picante mano a mano: Florinda Meza le confesó a Moria Casán cómo fue la primera vez que hizo el amor con Roberto Gómez Bolaños
Valeria Mazza se metió en la polémica y se distanció de Pampita: “Soy diferente, yo jamás he cobrado”
Productos, talleres y música en vivo: con entrada gratuita, llega la primera Fiesta de la Frutilla en La Plata
El Municipio moderniza el sistema de notificaciones con firma digital y domicilio electrónico
Insólito: cinco amigos argentinos viajaron a Miami en plan de "despedida de soltero" y se convirtieron en "mecheros vip"
Catupecu Machu: el grito de una generación vuelve a sonar en el Teatro Ópera
Cuenta DNI en diciembre: cómo obtener descuentos de hasta 40% acumulables
Los Pumas, con Fiji, España y Canadá: cómo llegan al Mundial los rivales del seleccionado argentino
Los detalles del millonario plan de inversión para exportar gas natural licuado desde el Puerto La Plata
Fuerte retroceso de la UNLP en un ranking regional y Argentina se queda sin representantes en el top 50
El Gobierno negocia un préstamo con bancos privados por 7 mil millones de dólares
Interna libertaria en Provincia: Pareja cede la jefatura de bloque, pero se quedó con una Vicepresidencia
ARBA suspenderá a agentes de recaudación que retuvieron más de $100 millones y no los ingresaron
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una mujer de 29 años, que se encontraba prófuga por el crimen de un veterano de la guerra de Malvinas en el barrio porteño de Constitución bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, fue detenida en el partido bonaerense de Lanús.
Se trata de Daiana Micaela Vargas, alias “Cachorra”, quien sería la presunta cómplice de su pareja, cuya identidad es Leandro Damián Díaz, un hombre de 35 años arrestado por la Policía de la Ciudad en la provincia de Chaco.
Efectivos de la DDI Quilmes localizaron a la implicada en un domicilio de la avenida 9 de Julio entre Pergamino y Luján, Lanús, motivo por el que llevaron a cabo vigilancias encubiertas y concretaron su captura tras constatar que se retiraba del lugar.
El crimen ocurrió en junio del 2024 en una vivienda de San Juan al 1300 en Constitución, donde José David Silva fue asesinado de cinco puñaladas en el cuello, mientras que los sospechosos se dieron a la fuga.
Vargas quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 de la Ciudad de Buenos Aires por “homicidio”.
Díaz, por su parte, fue detenido tras ser ubicado por personal de la Comisaría 8ª de la Policía de Chaco y la Justicia determinó que no era necesario el traslado al ámbito de la Capital Federal. Quedó alojado en la sede policial mencionada hasta su derivación definitiva al Complejo Penitenciario Federal número 7 de Resistencia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí