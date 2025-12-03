Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cayó “Cachorra” Vargas, la viuda negra que mató al veterano de Malvinas que se enamoró de ella

Cayó "Cachorra" Vargas, la viuda negra que mató al veterano de Malvinas que se enamoró de ella
3 de Diciembre de 2025 | 16:50

Una mujer de 29 años, que se encontraba prófuga por el crimen de un veterano de la guerra de Malvinas en el barrio porteño de Constitución bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, fue detenida en el partido bonaerense de Lanús.

Se trata de Daiana Micaela Vargas, alias “Cachorra”, quien sería la presunta cómplice de su pareja, cuya identidad es Leandro Damián Díaz, un hombre de 35 años arrestado por la Policía de la Ciudad en la provincia de Chaco.

Efectivos de la DDI Quilmes localizaron a la implicada en un domicilio de la avenida 9 de Julio entre Pergamino y Luján, Lanús, motivo por el que llevaron a cabo vigilancias encubiertas y concretaron su captura tras constatar que se retiraba del lugar.

El crimen ocurrió en junio del 2024 en una vivienda de San Juan al 1300 en Constitución, donde José David Silva fue asesinado de cinco puñaladas en el cuello, mientras que los sospechosos se dieron a la fuga.

Vargas quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 de la Ciudad de Buenos Aires por “homicidio”.

Díaz, por su parte, fue detenido tras ser ubicado por personal de la Comisaría 8ª de la Policía de Chaco y la Justicia determinó que no era necesario el traslado al ámbito de la Capital Federal. Quedó alojado en la sede policial mencionada hasta su derivación definitiva al Complejo Penitenciario Federal número 7 de Resistencia.

