Papelón de Sofi Martínez en MasterChef: no conoce ‘La Mano de Dios’

La periodista deportiva Sofi Martínez protagonizó un insólito momento durante la gala de última chance de MasterChef Celebrity que se transmitió el martes. La conocedora del fútbol argentino tuvo un imperdonable error cuando le preguntaron por el gol más conocido de Diego Armando Maradona.
El mini desafío de la noche fue una serie de preguntas y respuestas de cultura argentina. Cuando llegó el turno de Martínez, Wanda Nara leyó: "¿Cómo se lo conoce popularmente al gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial 86?".
Rápidamente, los participantes y el jurado empezaron a reírse por la suerte de tener una de las preguntas más fáciles. Sin embargo, las risas se transformaron en gritos cuando escucharon su insólita respuesta.
“El gol del siglo”, lanzó segura de sí misma. "¡Noooo! ¡Nooo! ¡La mano de Dios!", gritaron la conductora y los demás participantes, pero el que más se escuchó, fue el de Andy Chango: "¡Búscate otro trabajo!".
🚨 ATENCIÓN a esta secuencia que pasó ANOCHE en #MasterChefCelebrityArgentina 🍳— Pretty Little Chismes (@plchismes) December 3, 2025
🗣️ WANDA NARA: "¿Cómo se lo conoce popularmente al gol que hizo MARADONA con la mano a INGLATERRA en el Mundial '86?"
🗣️ SOFI MARTÍNEZ: "EL GOL DEL SIGLO" 😳
🗣️ ANDY CHANGO: "BUSCATE OTRO TRABAJO" pic.twitter.com/YUjO28wbnK
El actor Miguel Ángel Rodríguez se impuso en el mini desafío de la noche, ganando el beneficio de elegir tanto a su pareja para el desafío mayor como las duplas de sus compañeros. De esta forma, las parejas fueron Sofi Martínez con Andy Chango, La Joaqui con Emilia Attias, Alex Pelao con Julia Calvo y a él con Sofi “La Reini” Gonet.
La receta que debían recrear las duplas era una torta de 25 capas, rellena con dulce de leche y cubierta con glasé real. Finalmente, la pareja de cocineros que logró destacarse por sobre el resto fue la de Sofi Martínez y Andy Chango.
