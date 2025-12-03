Productos, talleres y música en vivo: con entrada gratuita, llega la primera Fiesta de la Frutilla en La Plata

Habrá venta de frutillas y productos regionales, talleres de cocina, música en vivo y actividades familiares para difundir y fortalecer la producción del cordón platense.

La Municipalidad de La Plata llevará adelante la primera Fiesta de la Frutilla este sábado 6 de diciembre de 15:00 a 20:00 en el Playón de la Estación Provincial de Meridiano V (17 y 71) con entrada libre y gratuita.

Impulsado a través de la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica, el evento buscará difundir y poner en valor la producción flori-frutihortícola del cordón platense, fortalecer el vínculo entre productores y la comunidad y promover los circuitos cortos de comercialización.

La jornada contará con venta de frutillas, hortalizas de estación y productos regionales elaborados; stands con material informativo sobre investigación, nutrición, prácticas agrícolas, experiencias de producción y recomendaciones técnicas; talleres de cocina con invitados especiales; radio abierta; música en vivo y actividades para toda la familia.

En ese sentido, la iniciativa reunirá a productores primarios, emprendimientos de agregado de valor, instituciones académicas como la Universidad Nacional de La Plata, organismos provinciales como el Ministerio de Desarrollo Agrario y equipos técnicos vinculados al desarrollo productivo y la innovación.

La propuesta se enmarca en una agenda más amplia de fortalecimiento del sector promovida por la Municipalidad, que incluye la reciente publicación del Relevamiento Florihortícola Platense 2025, ya disponible en la web municipal.

El estudio actualiza —después de dos décadas— la dimensión y diversidad del cordón verde local, revelando que emplea a más de 6.200 personas y que el 87% vive en la propia explotación, consolidando un modelo de arraigo territorial y producción familiar.

Además, confirma la importancia estratégica de cultivos como la frutilla dentro de los alimentos de mayor volumen en la ciudad y ofrece datos esenciales para el diseño de políticas públicas y programas que fortalezcan el desarrollo productivo integral.