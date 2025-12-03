En la Autopista La Plata: manejaba borracho un VW Bora y atropelló a un motociclista

Un accidente ocurrido este miércoles a la mañana en la Autopista Buenos Aires–La Plata dejó como saldo un motociclista herido y un automovilista demorado tras confirmarse que manejaba con alcoholemia positiva.

El siniestro se registró alrededor de las 06:40 en el kilómetro 46,5 del carril descendente, en jurisdicción de la Comisaría Segunda de Ensenada. Según informaron fuentes de Seguridad Vial, por motivos que aún se investigan, un Volkswagen Bora gris (LLL-059) embistió a una Yamaha YBR negra (A221DVL).

La moto era conducida por Axel Das Merces Robles, oficial del GMP Seccional Oeste “Ramos Mejía”, quien se dirigía uniformado a cumplir servicio. El vehículo mayor estaba al mando de Rodrigo Emanuel Duhart.

Como consecuencia del impacto, el motociclista de 27 años sufrió lesiones leves y fue trasladado consciente en la ambulancia AUBASA 71 al Hospital Rossi, donde quedó en observación.

Personal policial y de la concesionaria vial redujeron de manera momentánea el carril lento para preservar la zona y permitir las pericias.

En el lugar se constató que el automovilista circulaba en estado de ebriedad: el test de alcoholemia arrojó 2.07 g/l, más de cuatro veces el máximo permitido para conducir vehículos particulares.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” e interviene la UFI N°10 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Carlos Vercellone. Las actuaciones quedaron radicadas en la Comisaría Ensenada 2da.