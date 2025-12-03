Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Policiales

En la Autopista La Plata: manejaba borracho un VW Bora y atropelló a un motociclista

En la Autopista La Plata: manejaba borracho un VW Bora y atropelló a un motociclista
3 de Diciembre de 2025 | 16:35

Escuchar esta nota

Un accidente ocurrido este miércoles a la mañana en la Autopista Buenos Aires–La Plata dejó como saldo un motociclista herido y un automovilista demorado tras confirmarse que manejaba con alcoholemia positiva.

El siniestro se registró alrededor de las 06:40 en el kilómetro 46,5 del carril descendente, en jurisdicción de la Comisaría Segunda de Ensenada. Según informaron fuentes de Seguridad Vial, por motivos que aún se investigan, un Volkswagen Bora gris (LLL-059) embistió a una Yamaha YBR negra (A221DVL).

La moto era conducida por Axel Das Merces Robles, oficial del GMP Seccional Oeste “Ramos Mejía”, quien se dirigía uniformado a cumplir servicio. El vehículo mayor estaba al mando de Rodrigo Emanuel Duhart.

Como consecuencia del impacto, el motociclista de 27 años sufrió lesiones leves y fue trasladado consciente en la ambulancia AUBASA 71 al Hospital Rossi, donde quedó en observación.

Personal policial y de la concesionaria vial redujeron de manera momentánea el carril lento para preservar la zona y permitir las pericias.

En el lugar se constató que el automovilista circulaba en estado de ebriedad: el test de alcoholemia arrojó 2.07 g/l, más de cuatro veces el máximo permitido para conducir vehículos particulares.

LE PUEDE INTERESAR

Reclamo en Fiscalías de La Plata a casi un año de la muerte de Agustín Arévalo

LE PUEDE INTERESAR

Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” e interviene la UFI N°10 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Carlos Vercellone. Las actuaciones quedaron radicadas en la Comisaría Ensenada 2da.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa

Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell

La historia viva de la medicina: los nombres de los 160 médicos que serán homenajeados hoy en La Plata

¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
+ Leidas

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves

La historia viva de la medicina: los nombres de los 160 médicos que serán homenajeados hoy en La Plata

Punto de fuga: la explicación final para cerrar la polémica del gol de Gimnasia a Barracas

Del secundario a la vida: son de La Plata y llevan medio siglo de reuniones y viajes

La duda de Domínguez es reforzar el medio o arriba: qué opciones tiene el DT del Pincha

¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

¿Bono optativo para los socios?

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión
Últimas noticias de Policiales

"Vivirlo en primera persona me conmocionó”: el relato de un periodista de La Plata que sufrió un hecho de inseguridad

Cayó “Cachorra” Vargas, la viuda negra que mató al veterano de Malvinas que se enamoró de ella

Reclamo en Fiscalías de La Plata a casi un año de la muerte de Agustín Arévalo

Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell
Deportes
La Reserva de Gimnasia juega una final histórica con Boca
Guardia alta: confirmaron el árbitro y el VAR para el clásico platense de semifinales
El TC vuelve a girar por Plaza Moreno: autos top y pilotos campeones que estarán en La Plata
3/12/2025 | UN DÍA MÁS.- Día del Médico con reconocimientos en La Plata y más
Colón busca la fórmula para volver a Primera: apuesta nuevamente a un ex Estudiantes como mánager
La Ciudad
Cruzado en medio de la calle: vecinos de La Loma advierten por un peligroso poste a punto de caerse
Productos, talleres y música en vivo: con entrada gratuita, llega la primera Fiesta de la Frutilla en La Plata
Alacranes en La Plata: investigadores de la UNLP trabajan en un antídoto para el veneno
El TC vuelve a girar por Plaza Moreno: autos top y pilotos campeones que estarán en La Plata
Cuenta DNI en diciembre: cómo obtener descuentos de hasta 40% acumulables
Información General
Insólito: cinco amigos argentinos viajaron a Miami en plan de "despedida de soltero" y se convirtieron en "mecheros vip"
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Coqueluche en alza: 7 niños murieron este año en el país
Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa
Espectáculos
Nació el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort: qué se sabe de su salud tras la internación
Guillermo Francella sufrió un accidente en España y terminó con varias lesiones
Papelón de Sofi Martínez en MasterChef: no conoce ‘La Mano de Dios’
"Lo detestan": Rial reveló quién filtró la famosa nota de Viale a Milei que terminó en escándalo
Un platense entre "Los personajes del año", rodeado de Mirtha, Moria, Wanda y varias figuras más

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla