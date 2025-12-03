Millonario plan de inversión para exportar gas natural líquido desde el Puerto La Plata

Con un plan de inversión que alcanzará los U$S3.900 millones en 20 años, el Puerto La Plata será sede del desarrollo energético más grande en la historia de la Provincia. LNG del Plata se llama el proyecto anunciado por Camuzzi Gas Inversora, que apunta a exportar gas natural licuado con fluido que llegará desde Vaca Muerta mediante un barco de licuefacción ubicado frente a Ensenada, y a la vez reforzar el suministro local durante los meses de mayor consumo.

Tras tres años de análisis y un proyecto guardado bajo 7 llaves, el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata (PLP), José María Lojo, le contó a EL DÍA que “se tenía todo lo necesario para el proyecto y la compañía eligió este lugar porque es el puerto que mejor vincula la red de gas del área metropolitana con el océano”. Lojo subrayó que la iniciativa “brindará una gran potencialidad de desarrollo y una cantidad de puestos de trabajo”. Además, destacó que la operación permitirá “exportar el gas cuando haya excedente en verano e importarlo cuando falte en invierno, y también ser un punto estratégico para los barcos de carga”. El titular del PLP e ingeniero egresado de la Universidad Nacional de La Plata, remarcó el rol del Gasoducto Néstor Kirchner, que posibilitó que el gas de Vaca Muerta llegue hasta la Provincia de Buenos Aires.

La ejecución de la obra generará unos 500 puestos de trabajo directo y entre el doble y el triple de empleos indirectos para la Región, indicaron fuentes oficiales a este diario.

Con respecto a la obra, que comenzará a principios del año que viene y terminará a comienzos de 2028, Lojo explicó que a la altura del Palacio Piria de Ensenada, “donde la presión del gas es la adecuada”, se realizará una conexión por abajo del agua hacia una zona exterior del Puerto donde se construirá una “isla”, en la que el gas será comprimido (se reducirá su volumen 600 veces) para hacerlo líquido (Gas Natural Licuado o GNL) y de esa forma poder exportarlo a través de los barcos.

El proyecto prevé más de 2,4 millones de toneladas anuales de GNL exportadas, equivalentes a 9 millones de metros cúbicos diarios de gas. En paralelo, permitirá liberar gas para el mercado interno en los meses fríos, reduciendo el uso de combustibles líquidos más caros. Según la empresa, la operación generará 500 puestos directos y aportará más de U$S14.500 millones en divisas a lo largo de su vida útil.

La infraestructura inicial incluye un nuevo sistema de transporte para llevar el gas desde la planta compresora de Buchanan hasta Ensenada, un gasoducto subacuático de 10 kilómetros y una plataforma offshore para el amarre del buque licuefactor.

Entre septiembre y mayo, LNG del Plata exportará el gas aprovechando la capacidad ociosa de los gasoductos. Según podo saber este diario, entre el 80 y 90% de lo producido se destinará hacia el poderoso cordón industrial de San Pablo, el más grande de Brasil.

Una vez en el Puerto, el fluido será enfriado hasta reducir su tamaño 600 veces y así poder transportarlo por vía marítima. Durante el invierno, el esquema se invertirá para reforzar la matriz energética nacional mediante la liberación de gas natural hacia el sistema nacional.

Este proyecto es sumamente relevante para el desarrollo del país, ya que no solo permitirá generar 500 puestos directos de trabajo, sino que a lo largo de los 20 años de operación previstos, aportará más de U$S14.500 millones en divisas provenientes de exportaciones”, detalló Alejandro Macfarlane, Presidente de Camuzzi Gas Inversora, compañía liderada por este ejecutivo, Jorge Brito y el grupo italiano dirigido por Fabrizio Garilli.

Con este proyecto, la compañía controlante de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur busca consolidar la inserción de Argentina en el mercado global de gas natural licuado y aprovechar la infraestructura existente para convertir a la región en un nodo estratégico del sector.

La instalación del buque de licuefacción convertirá al Puerto La Plata en el primer punto bonaerense con capacidad para exportar GNL, un hito que lo posiciona en un mapa energético dominado hasta ahora por proyectos en la Patagonia y en la costa rionegrina.

Las obras comenzarán en 2026 y la puesta en marcha está prevista para 2028. Camuzzi mantiene negociaciones avanzadas con una empresa internacional especializada en licuefacción flotante, clave para la operación del buque que funcionará como planta de GNL.

Para el sector, la iniciativa introduce un actor nuevo en la competencia por captar inversiones de largo plazo asociadas a Vaca Muerta. Además, al ubicarse en el corazón del sistema de transporte de gas del área metropolitana, permitirá articular de forma más eficiente la utilización de los gasoductos existentes, un aspecto que empresas y especialistas consideran fundamental para mejorar la seguridad del sistema.

El proyecto también reavivó expectativas en la cadena de proveedores del cordón industrial de La Plata–Berisso–Ensenada, donde se estima un movimiento creciente de servicios asociados a ingeniería, obras civiles, metalmecánica, logística y mantenimiento. Para la Provincia, la apuesta podría repercutir en mayor actividad portuaria y en un aumento del flujo de cargas vinculado al comercio exterior energético, un rubro que en los últimos años ganó peso como generador de ingresos fiscales y empleo calificado.