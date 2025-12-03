Insólito: cinco amigos argentinos viajaron a Miami en plan de "despedida de soltero" y se convirtieron en "mecheros vip"

La historia viva de la medicina: los nombres de los 160 médicos que serán homenajeados hoy en La Plata
Cinco argentinos de entre 41 y 49 años fueron detenidos en Miami por cargos delictivos ya que intentaron robar a través de la modalidad "mecheros" en el paseo de compras estadounidense Dolphin Mall.
Se trata de los mendocinos Diego Luis Xiccato de 46 años, Mauricio Ariel Aparo, de 49, Sebastián Luis Moya, de 41, Juan Manuel Zuloaga, de 49, y Juan Pablo Rua, de 45, fueron imputados con los cargos de robo minorista y la orquestación de un plan de defraudación.
Los hombres se conocen desde hace más de una década y casi todos cuentan con buen pasar económico alguna empresa en su haber, desde una peluquería, un holding de marketing, dos panaderías, hasta un motoquero. Según sus declaraciones, viajaron a Florida para participar de una despedida de solteros.
Los señalados iniciaron el raid delictivo en el oeste de Miami, con el hurto de valijas en un local y luego continuaron por diversas tiendas en donde robaron prendas que acomodaron en las mismas maletas hasta llenarlas.
Durante la primera audiencia, los imputados se presentaron ante la jueza Mindy Glazer quien fijo una fianza de US$4.000 por cada uno, para recuperar la libertad, montó que deberán abonar ya que los cinco amigos cuentan con pasajes de regreso a Argentina para este miércoles.
Tras haberse hecho de más de US$2.000 en mercadería, los mecheros fueron descubiertos ya que la policía de Sweetwater recibió una gran cantidad de denuncias por los robos en el outlet y revisaron las cámaras de seguridad que, finalmente, revelaron las imágenes de los mendocinos.
Los cinco fueron aprehendidos el pasado domingo 30 de noviembre, cuando los uniformados los interceptaron en una parada de colectivos cercana al mismo paseo de compras en donde habían usado distintas técnicas de distracción para cometer los hurtos.
Según las declaraciones, el grupo había viajado con motivo de una despedida de soltero. Sin embargo, tras el acto delictivo, terminaron con ropa de presidiarios rindiendo cuentas ante la justicia local en donde se les impuso ir a prisión o bien abonar las fianza correspondiente.
Uno de los implicados, Rua, preocupado por el monto de la fianza, le preguntó a la jueza: "¿Cómo pago eso?". "En la cárcel en donde está ubicado aceptan tarjetas de crédito, o puede contratar a un financista", le respondió la titular del juzgado.
El acusado quiso saber entonces cuándo y cómo lo liberarían ya que, dijo, está incomunicado y tiene a su familia en Argentina. "Pague la fianza en la cárcel y entonces lo liberan", respondió sin vueltas la jueza Glazer.
