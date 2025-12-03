Favaloro y el Papa Francisco, juntos en un emotivo mural en La Plata: la alegría de los vecinos 

Los gremios presionan para que se apruebe el endeudamiento que pide Kicillof, clave para destrabar la paritaria
Los gremios presionan para que se apruebe el endeudamiento que pide Kicillof, clave para destrabar la paritaria
Chiqui Tapia “tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares” que hizo la AFA
El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
Punto de fuga: la explicación final para cerrar la polémica del gol de Gimnasia a Barracas
La duda de Domínguez es reforzar el medio o arriba: qué opciones tiene el DT del Pincha
Picante mano a mano: Florinda Meza le confesó a Moria Casán cómo fue la primera vez que hizo el amor con Roberto Gómez Bolaños
Los Pumas, con Fiji, España y Canadá: cómo llegan al Mundial los rivales del seleccionado argentino
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Fuerte retroceso de la UNLP en un ranking regional y Argentina se queda sin representantes en el top 50
ARBA suspenderá a agentes de recaudación que retuvieron más de $100 millones y no los ingresaron
Catupecu Machu: el grito de una generación vuelve a sonar en el Teatro Ópera
Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell
Del secundario a la vida: son de La Plata y llevan medio siglo de reuniones y viajes
Dolor en La Plata por la muerte de Horacio D’Alessandro, referente del arte platense
Cuenta DNI activó hoy una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Se definió el valor del salario mínimo: los nuevos montos y a quiénes alcanza
Por qué este miércoles no hay clases en las escuelas secundarias de La Plata
¿Beto vs. Edith?: el peor final para el matrimonio televisivo
Luego de la operación: la familia de José Alperovich aportó detalles y habló de Marianela Mirra
Arranca este miércoles un mini verano en La Plata: ¿a cuánto se eleva la temperatura?
Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
René Favaloro y el Papa Francisco, dos célebres argentinos de los más destacados tanto en nuestro país como en el plano internacional, aparecieron juntos en un emotivo mural obrado en la esquina de 2 y 65, en donde los vecinos ahora suelen detenerse por varios minutos para contemplar y disfrutar de la impresionante expresión artística.
Alicia, vecina de El Mondongo, el barrio que vio crecer y educarse a René Favaloro, el creador del baipás (bypass) coronario que sigue salvando miles de vidas en todo el mundo, se comunicó con EL DIA para expresar su admiración por la obra realizada en la pared de la mencionada intersección de La Plata.
La residente del barrio de donde emergió el prestigioso cardiólogo y educador platense conto que las imágenes de ambas figuras aparecen acompañadas de la frase: "Tal sea nuestro amor que logré resonar en todos los corazones".
"Es hermoso este homenaje, no le falta nada", celebró la mujer tras pasar por el lugar en la mañana de este miércoles.
A su vez destacó que, como si fuera poco, "sobre calle 2 también hay un mural con las figuras de las Islas Malvinas, Lio Messi y Diego Maradona", tres de los símbolos más representativos de la identidad nacional y la cultura.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí