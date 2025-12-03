Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Favaloro y el Papa Francisco, juntos en un emotivo mural en La Plata: la alegría de los vecinos 

Favaloro y el Papa Francisco, juntos en un emotivo mural en La Plata: la alegría de los vecinos 
3 de Diciembre de 2025 | 11:39

René Favaloro y el Papa Francisco, dos célebres argentinos de los más destacados tanto en nuestro país como en el plano internacional, aparecieron juntos en un emotivo mural obrado en la esquina de 2 y 65, en donde los vecinos ahora suelen detenerse por varios minutos para contemplar y disfrutar de la impresionante expresión artística. 

Alicia, vecina de El Mondongo, el barrio que vio crecer y educarse a René Favaloro, el creador del baipás (bypass) coronario que sigue salvando miles de vidas en todo el mundo, se comunicó con EL DIA para expresar su admiración por la obra realizada en la pared de la mencionada intersección de La Plata. 

La residente del barrio de donde emergió el prestigioso cardiólogo y educador platense conto que las imágenes de ambas figuras aparecen acompañadas de la frase: "Tal sea nuestro amor que logré resonar en todos los corazones". 

"Es hermoso este homenaje, no le falta nada", celebró la mujer tras pasar por el lugar en la mañana de este miércoles. 

A su vez destacó que, como si fuera poco, "sobre calle 2 también hay un mural con las figuras de las Islas Malvinas, Lio Messi y Diego Maradona", tres de los símbolos más representativos de la identidad nacional y la cultura. 

  

  

